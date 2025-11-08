¿Por qué Linda Caicedo tendría prohibido asistir a la gala del Balón de Oro 2025?

La talentosa futbolista colombiana, Linda Caicedo, se encuentra en una situación complicada.

A pesar de haber sido nominada al Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro 2025, es probable que no pueda asistir al evento.

La razón principal de esta prohibición recae en la decisión del Real Madrid de boicotear los premios de la revista France Football, como una protesta por los resultados del año anterior.

Esto significa que la colombiana y sus compañeros del club, a pesar de sus nominaciones, no podrán estar en la gala.

Este veto ha generado un gran debate en el mundo del fútbol y ha puesto en el centro de atención a la joven jugadora colombiana.

El enojo del Real Madrid con la gala del Balón de Oro 2025

El enojo de la dirigencia del Real Madrid, encabezada por el presidente Florentino Pérez, se originó con la derrota de Vinícius Jr en la edición anterior del Balón de Oro.

Este hecho provocó que el club emitiera un comunicado asegurando que, a partir de ese momento, el galardón dejaba de existir para ellos.

Desde entonces, el club ha mantenido un silencio total sobre las nominaciones a los premios, sin hacer mención alguna en sus redes sociales, televisión o cualquier otro canal de comunicación.

La decisión del club afecta a un total de seis jugadores de la plantilla 'merengue' que fueron nominados a diferentes categorías, incluyendo a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Jr en el Balón de Oro masculino.

La protesta del Real Madrid y el futuro de en la gala del Balón de Oro

El boicot del Real Madrid a la gala del Balón de Oro se ha mantenido firme y, según la prensa española, es casi seguro que ninguno de sus jugadores asista al evento en París.

Esta postura ha llevado al club a priorizar los premios The Best, entregados por la FIFA, que en la edición anterior sí eligieron a Vinícius como el mejor jugador del 2024.

Este gesto fue aplaudido por la dirigencia 'merengue', que ve en los premios de la FIFA un reconocimiento más justo a sus jugadores. Sin embargo, esta decisión del Real Madrid, ha opacado la gran nominación de Linda Caicedo.

A pesar de que el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la asistencia a la gala, todo apunta a que la colombiana, al igual que sus compañeros, tendrá que ver la ceremonia desde la distancia.

La pregunta de por qué Linda Caicedo tendría prohibido asistir a la gala del Balón de Oro 2025 ha generado miles de reacciones en redes sociales.