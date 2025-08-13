Viral: un perro hincha de Fluminense celebró con locura el autogol de Yerson Candelo

En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el América de Cali sufrió una derrota 1-2 frente a Fluminense en el estadio Pascual Guerrero. El encuentro estuvo marcado por un desafortunado autogol de Yerson Candelo, que abrió el marcador para el conjunto brasileño desde los primeros minutos.

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi no logró marcar diferencias en este encuentro definitivo, pero marcó el gol del descuento sobre el final que le permite soñar con la remontada en el estadio Maracaná de Brasil.

El autogol que desató risas y ladridos

La jugada más comentada ocurrió apenas a los siete minutos de la primera parte. Candelo, en un intento de despeje con la cabeza tras un centro desde el costado, terminó enviando el balón a su propia portería, sorprendiendo al guardameta Jorge Soto, que se encontraba fuera de su posición.

Lo que parecía una anécdota más en el fútbol se transformó en un momento viral gracias a Pretinha, una perra brasileña y ferviente hincha de Fluminense. Vestida con la camiseta tricolor, fue grabada saltando, ladrando y girando frente al televisor justo después del autogol, una escena que rápidamente se propagó en redes sociales.

Pretinha, la hincha canina más famosa de Fluminense

Pretinha no es una desconocida para los aficionados del fútbol sudamericano. Su entusiasmo por cada gol del 'Flu' la ha convertido en una celebridad digital, acumulando cientos de miles de visualizaciones en TikTok, Instagram y otras plataformas. Su rutina de correr, girar y ladrar ante cada anotación ha conquistado a usuarios de distintos países.

Su popularidad la ha llevado a conocer a figuras del club como Marcelo y Ganso, además de recibir invitaciones especiales para presenciar partidos en el Maracaná. Incluso forma parte de una curiosa “torcida organizada animal”, compuesta por otros perros seguidores del equipo.