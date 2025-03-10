CANAL RCN
Deportes

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones

Revelaron el precio del balón Trionda con el que se jugará la Copa del Mundo 2026. ¿Lo comprará?

Precio balón de fútbol Mundial 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
04:30 p. m.
La expectativa por la Copa del Mundo 2026, que unirá por primera vez a Canadá, México y Estados Unidos crece como anfitriones y alcanzó un nuevo pico con la presentación del balón oficial.

Bautizado como 'Trionda', este objeto de culto y tecnología encapsula la esencia de la triple sede en su diseño: una intrincada geometría de cuatro paneles que se entrelazan con los colores nacionales (rojo, azul y verde), simbolizando la unión.

Este no es solo un accesorio deportivo; es, en palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, "una belleza", marcando el inicio formal del camino hacia la próxima Copa Mundial.

Trionda: el nuevo balón del Mundial 2026

La nueva construcción de 'Trionda' no es casual. Adidas ha apostado por una ingeniería textil que promete un rendimiento superior y una estética inigualable.

Sam Handy, director general de Adidas Football, destacó que las texturas en relieve y los gráficos audaces hacen que el balón se sienta "vivo en tus manos", posicionándolo como una pieza de "artesanía construida para el escenario más grande".

Precio del balón de fútbol con el que se jugará el Mundial 2026

Para los coleccionistas y futbolistas que aspiran a replicar la sensación exacta de jugar un partido de Copa del Mundo, el precio del balón profesional y original no es menor.

Esta versión top de la línea 'Trionda' tiene un costo de $899.950 pesos colombianos. Esta cifra refleja la tecnología de punta incorporada y su estatus como réplica idéntica de la que rodará en los estadios.

Sin embargo, para la inmensa mayoría de aficionados, la marca alemana ofrece alternativas que se ajustan a distintos presupuestos.

Los seguidores tienen la opción de adquirir la pelota en una versión de competición, ideal para ligas y torneos por $349.950 o la versión de entrenamiento perfecta para el uso diario por $199.950 pesos.

Estos precios están disponibles en la tienda online oficial de la marca. Además, como incentivo para los compradores, el envío es completamente gratuito si la compra supera los 250.000 pesos, lo que permite a los hinchas obtener la versión de competición sin costos adicionales.

