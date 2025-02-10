CANAL RCN
¡Oficial! Con este balón se jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Así es el nuevo balón oficial del Mundial 2026 que se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá.

Balón Mundial 2026
Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
06:58 p. m.
La cuenta regresiva hacia el torneo de fútbol más grande de la historia ya tiene su protagonista esférico.

La FIFA y Adidas presentaron el balón oficial del Mundial 2026, una pieza clave que rodará por las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. Bautizado como TRIONDA, este balón no es solo un avance tecnológico, sino un poderoso símbolo de la unión de las tres naciones anfitrionas.

¿Qué significa TRIONDA, el nuevo balón del Mundial 2026?

Su nombre, una fusión de "trío" y "onda", refleja precisamente esa convergencia cultural y el movimiento imparable del juego.

El diseño del TRIONDA es un homenaje visual a los anfitriones. Los paneles y colores entrelazan sutilmente referencias culturales: la elegancia del águila estadounidense, la rica iconografía azteca de México y la distintiva hoja de arce de Canadá.

Esta combinación cromática y geométrica le da al balón una identidad única que nunca antes se había visto en una Copa del Mundo.

La tecnología del balón de la Copa del Mundo 2026

En cuanto a la ingeniería, el balón oficial del Mundial 2026 incorpora la última tecnología de Adidas. Su estructura interna ha sido meticulosamente optimizada para mejorar la precisión y la aerodinámica.

Esto garantiza una trayectoria más consistente, lo que será fundamental para los tiros de larga distancia y los pases precisos.

Además, la FIFA ha destacado que el TRIONDA es el primer balón del Mundial fabricado parcialmente con materiales reciclados, reforzando el compromiso de sostenibilidad de la organización.

Más allá de su estética, el verdadero examen del TRIONDA será en el campo. Los jugadores esperan un esférico que minimice la imprevisibilidad que a veces ha caracterizado a otros balones mundialistas.

Con su superficie texturizada para un agarre superior y una composición que promete máxima resistencia al clima, el TRIONDA está diseñado para mantener un rendimiento de élite sin importar si se juega bajo el sol de Los Ángeles o las condiciones más frías de Toronto. Este es, sin duda, el símbolo que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia del fútbol.

