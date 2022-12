Presidente de Millonarios aclaró los rumores sobre la salida de jugadores para el 2023

Durante las últimas horas se dio a conocer una noticia que preocupó a todos los seguidores de Millonarios, ya que desde Brasil afirmaron que Andrés Gómez, figura con Millonarios, despertó el interés de Bragantino y de Bahía, asegurando que ambos clubes ya habían tenido contacto con las directivas del conjunto embajador para firmar la negociación.

Sin embargo, el presidente de Millonarios desmintió que el club tenga ofertas por algunos jugadores, pues en conversación con el programa El Vbar de Caracol Radio, Enrique Camacho aseguró que hasta el momento no hay ninguna oferta por jugadores y que en esta época del año se presentan muchos rumores sobre los fichajes.

“Siempre hay intenciones y hay ofertas, y el mercado en estos momentos se mueve, y esas ofertas siempre se estarán evaluando. No se ha concretado absolutamente nada a intereses que puedan existir con uno y otro nombre, pero eso es un proceso normal en esta época del año que siempre ocurre cuando se inicia una temporada”, afirmó el presidente del conjunto bogotano.

De igual forma, agregó que no descarta que en los próximos días se presente una buena oferta por alguno de los jugadores y tenga una salida del conjunto de la capital de la república, pues es consiente que el nivel de los futbolistas ha despertado el interés por algunos clubes del exterior.

“No, es que eso depende de cómo evolucionen todas las cosas y en esto no me puedo anticipar y poner a hablar de qué puede ocurrir en un futuro que no ha ocurrido. Por ahora el equipo está como está y así lo estamos diseñando, ya veremos qué ocurre hacia adelante cuando se inicie la temporada que es el 5 de enero. Vamos a mirar bien para evaluar todas las alternativas”, aseguró Enrique Camacho.

¿Millonarios traerá más refuerzos?

Por último, el máximo directivo de Millonarios habló sobre la posibilidad de traer nuevos jugadores para la próxima temporada, teniendo en cuenta que el conjunto bogotano tendrá que afrontar el torneo nacional y la Copa Libertadores.

“Nosotros hemos hecho una evaluación con todo el cuerpo técnico, con el Comité Deportivo y estamos satisfechos y complacidos con la forma en la que el equipo se ha desempeñado últimamente, con el proceso que está siguiendo Millonarios y queremos mantener en el largo plazo… Pero era necesario incorporar algunas figuras que ayudaran a complementar lo que es el sistema de juego que tiene Millonarios, por esa razón hicimos esta iniciativa de la contratación de estos dos importantes delanteros, de tal forma que el equipo quede allí mucho más solvente para afrontar los partidos que se vienen el año entrante”, finalizó el presidente sobre los fichajes firmados por el conjunto bogotano.