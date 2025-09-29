Debutó la tarjeta verde en el Mundial sub-20: ¿qué significó?

El Mundial Sub-20 que se disputa en Chile está sirviendo como escenario de prueba para varias innovaciones que la FIFA quiere implementar en el fútbol profesional, y una de las más comentadas en las últimas horas es la introducción de la tarjeta verde.

Durante el encuentro entre Corea del Sur y Ucrania, el técnico surcoreano Lee Chang-Won fue el primero en utilizar esta herramienta, lo que generó curiosidad entre aficionados, periodistas y jugadores que nunca antes habían visto esta señal en el deporte.

La tarjeta verde está vinculada a un sistema llamado Football Video Support (FVS), diseñado para reemplazar al ya conocido VAR en esta competencia. La intención de la FIFA es evaluar si este modelo, más dinámico y directo, puede mejorar la experiencia de revisión de jugadas y reducir las interrupciones prolongadas en los partidos.

Cómo se utiliza la tarjeta verde

La mecánica es sencilla: los cuerpos técnicos de cada selección tienen la posibilidad de utilizar la tarjeta verde en dos ocasiones por partido para solicitar la revisión de una jugada polémica. Esta debe ser mostrada de manera inmediata después de la acción en cuestión, para que el árbitro central detenga el juego y consulte la evidencia de video.

Si tras la revisión el árbitro modifica su decisión y pita a favor del equipo que pidió la revisión, la solicitud no se descuenta y el equipo mantiene el derecho a sus dos oportunidades. Sin embargo, si el silbato mantiene su decisión original, se pierde una de las oportunidades, algo similar al sistema de “Coach Challenge” utilizado en la NBA.

Reacciones y expectativas en el fútbol mundial

La innovación ha despertado opiniones divididas. Algunos consideran que este método le da más justicia al juego, pues otorga a los entrenadores un papel activo en la revisión de decisiones. Otros temen que pueda generar demoras innecesarias si se abusa de la herramienta o si se convierte en un recurso táctico para detener el ritmo del partido.

La FIFA analizará el desempeño del FVS y de la tarjeta verde a lo largo del torneo para determinar si el sistema puede extenderse a otras competiciones. De funcionar correctamente, podría marcar un antes y un después en la forma en que el fútbol utiliza la tecnología para impartir justicia en el campo de juego.