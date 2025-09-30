¿Dónde y a qué hora ver a Luis Díaz con el Bayern Múnich en Champions este martes?

La Champions League continúa su marcha con la segunda jornada de la fase de grupos y el protagonismo colombiano vuelve a estar asegurado. Luis Díaz, una de las grandes figuras del fútbol cafetero en Europa, tendrá acción este martes 30 de septiembre cuando el Bayern Múnich visite al Pafos, en un compromiso que se disputará a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y que contará con transmisión de ESPN y Disney+ para el país.

El extremo guajiro atraviesa un presente brillante en el equipo dirigido por Vincent Kompany. Con velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas, se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del esquema bávaro. Todo indica que Díaz volverá a ser titular, confirmando la confianza que el entrenador ha depositado en él desde su llegada.

Un momento especial para Luis Díaz

El paso de Díaz por Alemania ha estado marcado por la adaptación rápida a un fútbol exigente y por la manera en que ha respondido en partidos de alta competencia. Sus presentaciones en la Bundesliga ya lo habían posicionado como uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, y ahora la Champions se convierte en la vitrina ideal para demostrar que está preparado para brillar en el máximo escenario continental.

El atacante colombiano vive un momento especial no solo por su rendimiento individual, sino también por la expectativa que genera su sociedad con figuras como Harry Kane y Olise, con quienes ha encontrado gran sintonía en el frente de ataque.

Bayern busca consolidar su liderato en el grupo

El Bayern Múnich parte como amplio favorito en el duelo ante Pafos, aunque la obligación será reflejarlo en el marcador y no dar lugar a sorpresas. Tras el triunfo en la primera fecha, el equipo alemán quiere sumar nuevamente de a tres para consolidarse en la cima de su grupo y allanar el camino hacia la clasificación a octavos de final.

Para Luis Díaz será otra oportunidad de mostrar su talento, representar al fútbol colombiano en la élite europea y ratificar por qué hoy es uno de los jugadores más importantes del continente. El país estará atento a lo que ocurra este martes en la Champions, donde cada presentación del guajiro despierta ilusión y orgullo.