El técnico de renombre que analiza Millonarios como reemplazante de Hernán Torres

La paciencia comienza a agotarse en Millonarios y el proyecto deportivo encabezado por Hernán Torres atraviesa su momento más delicado desde que el entrenador ibaguereño asumió el cargo en agosto de 2025. En las últimas horas, dentro del club ya se analiza con mayor seriedad la posibilidad de un cambio en el banquillo, impulsado por resultados que no han estado a la altura de las expectativas y por un ambiente cada vez más tenso con la hinchada.

La caída en el debut de la Liga 2026 frente al Atlético Bucaramanga terminó de encender las alarmas. Más allá del marcador, el rendimiento colectivo volvió a dejar dudas y reforzó la sensación de que el equipo no logra consolidar una idea clara de juego. Ese escenario ha generado un fuerte descontento en la afición albiazul, que empieza a pedir abiertamente la salida del entrenador.

Un proceso sin identidad y números que preocupan

Desde su llegada, Hernán Torres no ha conseguido imprimirle una identidad reconocible a Millonarios. El equipo ha mostrado irregularidad, desconexión entre líneas y dificultades para sostener un plan de juego a lo largo de los partidos. A esto se suman resultados que, con el paso de las fechas, no han respaldado el proceso ni el discurso del cuerpo técnico.

En la interna del club reconocen que el margen de error se ha reducido considerablemente. Si bien la dirigencia apostó por la experiencia de Torres para darle estabilidad al proyecto, hoy el balance es negativo y el equipo sigue lejos del nivel competitivo que exige su historia. El inicio con derrota en el campeonato solo aumentó la presión y dejó al técnico bajo una lupa permanente de cara a las próximas jornadas.

Ariel Holan, un nombre que seduce a la dirigencia

Ante este panorama, comienzan a surgir alternativas y una de ellas tomó fuerza en las últimas horas. Se trata del argentino Ariel Holan, un entrenador con amplio recorrido internacional y reconocimiento en el continente. Holan ha dirigido clubes importantes como Independiente de Argentina, Universidad Católica de Chile, Rosario Central y Santos de Brasil, acumulando experiencia en contextos de alta exigencia.

Según informaron los periodistas Nicolás Samper y Juan Felipe Cadavid, el nombre de Holan es del agrado de la dirigencia de Millonarios y encaja en el perfil que se estaría buscando para un eventual nuevo proyecto: un técnico con carácter, idea clara y capacidad para potenciar planteles competitivos. Por ahora, no hay una decisión tomada, pero el mensaje es claro: si Hernán Torres no muestra una mejora evidente en los próximos partidos, el ‘Embajador’ podría tener nuevo director técnico en el corto plazo.

Millonarios entra así en días decisivos, con el futuro del banquillo en juego y la obligación de reaccionar para no profundizar una crisis que empieza a preocupar seriamente a todo su entorno.