Se destapó: Reinaldo Rueda confesó que dejó tirado a Millonarios por dirigir a Nacional

En la historia de Atlético Nacional hay etapas legendarias, pero la que escribió Reinaldo Rueda entre 2015 y 2017 abrió un capitulo dorado que desde hace años no se veía en el club y lo llevó a lo más alto del continente en medio de la apogeo del River Plate de Marcelo Gallardo y antes de la supremacía brasilera de Flamengo y Palmeiras.

En este tiempo de oasis 'verdolaga', la rivalidad con Millonarios dentro de la cancha se acentuó y más porque mientras los antioqueños dominaban el fútbol colombiano y eran protagonistas en el plano internacional, los 'embajadores' lucharon con el fracaso constante que terminó en diciembre de ese 2017 de la mano de Miguel Ángel Russo.

Pero si algo le hacía falta a este clásico enfrentamiento que ha trascendido de lo que ocurra dentro del campo de juego, fue la disputa por la contratación no de un jugador, sino en este caso del entrenador que marcó el camino del éxito para Nacional: Reinaldo Rueda.

Nacional por Millonarios: el 'cambiazo' de Rueda en 2015

Pocos se acordarán, pero en 2015, cuando Ricardo Lunari salió con más pena que gloria en su etapa como DT albiazul, Rueda ya le quería poner fin a su año sabático luego de haber dejado la Selección de Ecuador tras el Mundial de Brasil 2014 y el llamado a regresar a dirigir al país lo tentaba como cantos de sirena.

En junio, Gustavo Serpa levantó el teléfono para llevarlo a Millonarios. Las negociaciones avanzaron y los periodistas daban como un hecho que RRR iba a dirigir en Bogotá pintado de azul y blanco, pero lo inesperado llegó.

Avisados del acuerdo de palabra entre Rueda y el 'embajador', los directivos de Atlético Nacional se despertaron para conseguir el reemplazo idóneo de Juan Carlos Osorio y le 'reventaron' el celular al entrenador vallecaucano para convencerlo, con una conversación bastante persuasiva, de convertirse en el nuevo adiestrador 'verdolaga'.

Esta última parte de la historia no era conocida, pero la reveló el propio Reinaldo este miércoles, siete años después de aquel suceso, en el marco del conversatorio ‘Desarrollo y estrategias en la alta competencia: Los mundiales, una experiencia por vivir’, que fue organizado por el club antioqueño.

“Estaba casi que listo en Millonarios, y me llamó Juan Carlos de la Cuesta y me dice que quería hablar conmigo. Le dije que yo al otro día viajaba a Bogotá, y me dijo: ‘No, usted es el técnico de Nacional, lo vamos a publicar en las redes´, y no habíamos hablado nada de nada…yo estaba haciéndome cortar el pelo para irme a Bogotá, para hablar con Gustavo Serpa”, destapó.

Y continuó cómo fue la 'jugadita' de los directivos del verde paisa: "al otro día llegó De la Cuesta a Cali, acompañado de Víctor Marulanda, y cómo le decía que no a Atlético Nacional, a pesar de que algunos amigos me decían que estaba loco y que esperara trabajar con otra selección".

🤨 ANÉCDOTAS: Reinaldo Rueda cuenta cómo fue su llegada a Atlético Nacional. pic.twitter.com/O6A3naWwa1 — Gustavo López (@guslopezinfo) November 9, 2022

Inicio difícil en Nacional

No todo fue color de rosa para Reinaldo Rueda en Nacional, pues reveló que al principio fue resistido por la barra 'Los Del Sur' por la identificación de él y de Pedro Antonio Zape (entrenador de arqueros) con Deportivo Cali.

"Dijeron que nos teníamos que ir; que Pedro Zape era del Cali, que yo era del Cali, que qué hacíamos aquí”. dijo.

Como todo en el fútbol, la mejor forma de borrar una mala imagen es con el trabajo en cancha y así fue como Reinaldo Rueda pasó a ser ídolo de Atlético Nacional. En sus dos años en el club conquistó dos ligas locales, una Copa Colombia y una Superliga, además de una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.