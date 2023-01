Guimaraes le respondió a Rodallega: "No soy el César para bajarle el pulgar a alguien"

Resuelta -esperamos- la de Juan Fernando Quintero a Junior de Barranquilla, hay otra novela que se ha robado el 'horario prime' del fútbol colombiano y es la frustrada negociación entre Hugo Rodallega y América de Cali.

En este caso, la particularidad es que la negociación es un círculo vicioso ya tóxico. Desde hace unos años se viene hablando en cada periodo de transferencias de la posible llegada del delantero al equipo de sus amores, pero nunca se pudo concretar por otras ofertas más atractivas desde lo económico que recibió el jugador.

Ahora la situación es distinta. Con 37 años, en la curva descendente de su carrera y en condición de libre tras finalizar contrato con Bahía de Brasil, 'Rodagol' ha buscado por todos los medios reactivar ese interés pasado de América, que en este momento no está decantado por el exSelección Colombia, como sí ocurrió antes.

Eso quedó más que claro el jueves en la noche cuando Rodallega reveló que se había sentado a negociar con Tulio Gómez, pero que no se pudo llegar a un acuerdo ya que, según el dueño del club, Alexandre Guimaraes le "bajó el dedo" a la posible llegada del experimentado goleador.

Guimaraes le respondió a Rodallega

El tema se tocó este viernes en la rueda de prensa que ofreció América este viernes y al respecto, Guimaraes aseguró que él no es quien decide las contrataciones y que si 'Hugol' no llegó, fue por decisión de los directivos.

"Vamos por partes. No voy a estar acá en dimes y directas, lo único que quiero decir es que: primero, no soy el César para hacer el pulgar para abajo y decir que aquí no. Ojalá tuviera el poder del César y no lo tengo. A partir de allí, América ha pasado desde que estoy, por diferentes situaciones de conformación de plantel. Anteriormente cuando llegué, estuvimos con Juliano, había una persona encargada como el caso de Álvaro Rius, el cual fluía las negociaciones de los posible jugadores y desde aquel momento siempre hubo un consenso. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una prioridad para ciertas posiciones, sobre estas algunas veces proponemos opciones, el club desde alguna época propone opciones y después se llega a un consenso dentro las posibilidades del club y se trae a X o Y jugador", dijo.

¿Por qué Rodallega no llegó a América?

El DT argumentó que también cree que hay muchos jugadores para la posición de delantero, por lo que ya están completos y su prioridad no pasa por contratar a un jugador en esa posición y más a uno de nombre como Rodallega, quien por su impacto, llegaría con la obligación de ser titular.

"El club tiene una secretaría técnica, en donde ellos están junto al Comité Deportivo se hablan siempre de lugares o posiciones, donde nosotros tenemos que reforzar. El proceso fue exactamente el mismo y en todas las posiciones dimos opciones. Era una necesidad que el club trajera un número 9, nuestro primer pedido a la secretaría y el comité fue antes de nada, renovarse a Adrián Ramos. Se esperó todo el tiempo necesario para que él al final pudiera decir el vamos. Mientras eso pasaba, el club tenía que ir planificando las contrataciones, ir viendo a jugadores locales para esa posición de número 9", explicó.

"Hay un futbolista que se quedó o fue recontratado, como el caso de Daniel Mosquera, que es un jugador de proyección para el club, ahí ya tenemos otro número 9. Y había la decisión a tomar de este número 9, dependiendo de sus cualidades obviamente, dentro de la forma que nosotros queremos que se juegue esta temporada, entonces el club buscó los dos lados, tanto locales como extranjeros. Se trajo a un jugador de afuera (Suárez), que tenemos la confianza que se pueda dar la cota de gol que nos faltó en el torneo pasado, para llenar todas las opciones ofensivas que nosotros tuvimos. De acuerdo a estos 15 días de entrenamiento que tenemos hemos visto que ese caso específico nos va dando buenas señales", sentenció.