Rigoberto Urán califica gobierno Petro y envía un mensaje al país: "Hay que trabajar"

El ciclismo colombiano no dio mayores alegrías en 2022 respecto a años anteriores, pero las polémicas lo pusieron como uno de los deportes más populares del año en el país.

El 'rey' de las tendencias fue Egan Bernal, que aparte de su grave accidente, fue noticia en la campaña presidencial por sus constantes críticas a Gustavo Petro. Ahora lo es Nairo Quintana por haber sido sancionado por la UCI por consumir tramadol, pero otro que no se escapa es Rigoberto Urán.

Como Egan, 'Rigo' se atrevió a meterse en la política colombiana y habló de la gestión del gobierno Petro hasta el momento. En diálogo con Semana, el 'toro de Urrao' envió un mensaje de unión e invitó a los colombianos a apoyar al presidente, pues si a él le va bien, a todo el país le irá igual.

"El presidente Petro hasta ahora está empezando, hay muchas dudas todavía. Lo que necesitamos es que al presidente le vaya súper bien porque este país es hermoso y tenemos muchas cosas buenas. Toca trabajar mucho y hay que incentivar el turismo. Tenemos que aprender a vender nuestro país", dijo.

'Rigo' también envió un mensaje a los colombianos invitándolos a trabajar por su propia cuenta para alcanzar sus metas y no esperar que los recursos lleguen por terceros.

“Hay que ayudar a la gente, pero yo aprendí que regalar se convierte en un problema. Cuando usted regala por regalar, eso termina convirtiéndose en un problema", expresó.

"A mí me tocó trabajar muy duro para comprar mis primeras zapatillas. Cuando a uno le regalan demasiado, no valora las cosas y se lo digo de frente. Hay gente que quiere todo regalado", añadió.

Urán también dijo que "el deporte necesita más apoyo. El Gobierno nacional y las empresas tienen que apoyar más a los deportistas colombianos. El miedo es que los niños se están perdiendo”.

Por último, Rigoberto Urán dejó a un lado la política y habló de lleno sobre el futuro del ciclismo colombiano dando esperanza por la calidad de pedalistas que vienen para el futuro.

“Hay una camada grande, pero estamos fallando en algún proceso porque llegan a Europa y les falta ritmo. No tengo ni idea, ya en dos años serán 36 y 37 años, y no sé qué pasará. Disfruto de lo que hago y si disfruto no sé hasta cuando lo haré. Tengo un equipo en Colombia que me da tranquilidad con respecto a las tiendas y a la finca. A mi esposa y a mi familia les gusta Europa y por ahora, me van a tener dos años más dando lora", concluyó.