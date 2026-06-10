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🔴 Colombia vs. Perú EN VIVO🔴 Vea gratis y en directo el último partido de la fecha FIFA

Siga Colombia vs. Perú EN VIVO este 6 de octubre. Consulte la hora, dónde ver gratis y cómo seguir en directo el último partido de la fecha FIFA.

Sebastián Montañez

octubre 06 de 2026
04:09 p. m.
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La Selección Colombia cierra este martes 6 de octubre su gira de partidos amistosos por Estados Unidos.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta a Perú en un compromiso que servirá para sacar conclusiones tras los resultados obtenidos en sus anteriores presentaciones y continuar ajustando detalles de cara a los próximos retos internacionales.

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El partido entre Colombia y Perú comenzará a las 6:45 p.m., hora colombiana, mientras que desde las 5:45 p.m. podrá seguir la transmisión previa con todos los detalles, novedades de las selecciones y análisis antes del pitazo inicial.

Colombia vs. Perú EN VIVO: hora y dónde ver el partido

Los aficionados podrán seguir el encuentro de la Selección Colombia a través de Canal RCN, además de las plataformas digitales habilitadas para disfrutar del compromiso.

La transmisión estará disponible en la app de Canal RCN y a través de su canal oficial de YouTube, alternativas que permitirán acompañar a la Tricolor desde diferentes dispositivos.

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El balón comenzará a rodar a las 6:45 p. m., en el que será el tercer y último amistoso de Colombia durante esta gira por territorio estadounidense.

Colombia busca cerrar la fecha FIFA con una victoria
La Tricolor llega al compromiso con la necesidad de mejorar las sensaciones dejadas en sus dos anteriores presentaciones. Colombia empató 1-1 frente a México y posteriormente cayó ante Paraguay en Nueva Jersey.

Estos encuentros hacen parte del proceso que lidera Néstor Lorenzo y representan una oportunidad para probar variantes, observar jugadores y ajustar el funcionamiento colectivo del equipo.

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Perú, por su parte, será el último rival de Colombia durante esta ventana internacional. Más allá del carácter amistoso del encuentro, el duelo representa una nueva prueba para el combinado nacional.

La atención estará puesta especialmente en las decisiones que tome Lorenzo para su formación titular y en los posibles cambios respecto al equipo utilizado contra Paraguay.

Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre, desde las 6:45 p. m., con transmisión previa a partir de las 5:45 p.m.

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