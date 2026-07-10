Hugo Rodallega podría salir de Santa Fe en diciembre: ya tendría destino

Hugo Rodallega podría estar viviendo sus últimos meses como jugador de Independiente Santa Fe. El delantero tiene contrato con el cuadro cardenal hasta el 31 de diciembre de 2026 y en Deportes Quindío mantienen abierta la posibilidad de recibirlo para que cierre allí su carrera.

¿Hugo Rodallega se podría ir de Santa Fe?

El futuro del experimentado delantero comienza a tomar forma de cara a 2027. Aunque todavía no existe un acuerdo oficial para su salida, desde Deportes Quindío reconocieron públicamente que el atacante contempla regresar al equipo con el que comenzó su carrera profesional.

Angélica Lema, gerente general del conjunto de Armenia, aseguró en diálogo con Win Sports que existe disposición para volver a contar con Rodallega.

Las mismas ganas que Hugo Rodallega tiene de retirarse acá, las tenemos nosotros de tenerlo acá. Las puertas están abiertas y esta es la casa de él, manifestó la dirigente.

La posibilidad no es nueva. Según explicó Lema, el club cafetero ya había intentado acercarse al delantero después de que se consagrara campeón con Santa Fe. En ese momento, Rodallega decidió continuar con el conjunto bogotano porque todavía tenía objetivos por cumplir, entre ellos la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

¿Cuándo termina el contrato de Rodallega con Santa Fe?

El vínculo del atacante con Independiente Santa Fe está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. A sus 41 años, el delantero se encuentra en la etapa final de una extensa carrera que lo llevó por diferentes clubes de Colombia y del fútbol internacional.

Rodallega ya había manifestado públicamente su deseo de terminar su carrera en el Quindío. En anteriores entrevistas, el atacante ha hablado de su intención de retirarse con la camiseta verde del equipo cafetero y dejó claro que incluso estaría dispuesto a jugar allí independientemente de la categoría en la que se encuentre el club.

Mi retiro debe ser con una camiseta verde que está en el Eje Cafetero, mencionó Rodallega.

Su historia con Deportes Quindío comenzó en 2004. Durante su primera etapa con el equipo disputó 43 partidos y marcó 20 goles, antes de continuar su trayectoria en otros clubes colombianos y posteriormente dar el salto al fútbol internacional.

Por ahora, Rodallega continúa vinculado a Santa Fe y deberá terminar la temporada con el conjunto cardenal. Sin embargo, su posible regreso al Quindío abre la puerta a un cierre de carrera con el club que le dio sus primeros pasos como profesional.