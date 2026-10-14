¿Cuándo se jugará Santa Fe vs. Jaguares? Dimayor confirmó nuevo aplazamiento

Independiente Santa Fe tendrá que seguir esperando para disputar su partido frente a Jaguares de Córdoba por la Liga BetPlay.

El compromiso, que inicialmente estaba programado para el miércoles 14 de octubre, sufrió un nuevo aplazamiento debido a los problemas que presenta la cancha del estadio El Campín de Bogotá.

La decisión llega después de lo ocurrido con el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, que tampoco pudo disputarse por el deterioro de la gramilla, situación que ha generado preocupación entre los equipos y aficionados.

¿Cuándo se jugará Santa Fe vs. Jaguares por la Liga BetPlay?

Aunque inicialmente el partido estaba previsto para el miércoles 14 de octubre, las manifestaciones convocadas en Bogotá obligaron a trasladarlo al jueves 15 del mismo mes.

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Sin embargo, esta fecha también quedó descartada después de que se comprobara que el terreno de juego de El Campín no reúne las condiciones necesarias para disputar encuentros profesionales.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), confirmó el aplazamiento del compromiso entre Santa Fe y Jaguares.

Por ahora, las fechas que aparecen como posibles alternativas son el jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

No obstante, existe una dificultad adicional, pues esa semana está reservada, en principio, para las semifinales de la Copa BetPlay, torneo en el que también compite Santa Fe.

En consecuencia, Santa Fe y Jaguares todavía no tienen una fecha oficial confirmada para disputar el encuentro.

¿Por qué aplazaron el partido de Santa Fe y Jaguares?

El principal inconveniente está relacionado con el estado de la gramilla de El Campín, escenario que recientemente recibió los conciertos de BTS.

Desde finales de septiembre, el estadio estuvo ocupado por el montaje de estos espectáculos y posteriormente comenzaron las labores de recuperación del campo.

Sin embargo, los trabajos no permitieron que la cancha estuviera lista para recibir nuevamente partidos de fútbol.

Esta situación afecta directamente a Santa Fe y Millonarios, equipos que utilizan habitualmente El Campín como sede de sus compromisos.

Ahora, Dimayor deberá encontrar una nueva fecha que permita disputar el encuentro sin afectar el calendario de la Liga BetPlay.