CANAL RCN
Deportes

¿Debió ser expulsado? Marino Hinestroza tocó partes íntimas de jugador de Millonarios

Marino Hinestroza agarró las partes íntimas de un jugador de Millonarios y la curiosa acción se hizo viral rápidamente.

Marino Hinestroza
Foto: Win Sports

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
07:46 a. m.
Atlético Nacional volvió a sonreír ante su máximo rival y se quedó con el superclásico del fútbol colombiano al vencer 2-0 a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Con goles en la segunda mitad, el conjunto verdolaga se impuso en un duelo intenso, de gran ambiente en las tribunas y que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el pitazo final.

La victoria fue clave para Nacional, que necesitaba sumar de a tres en casa para seguir escalando posiciones en la Liga BetPlay y para darle una alegría a su hinchada tras varias presentaciones irregulares. Millonarios, por su parte, no logró imponer su estilo y terminó pagando caro los errores defensivos que facilitaron los goles del equipo local.

La polémica de Marino Hinestroza

Más allá del resultado, el partido estuvo marcado por una jugada que se convirtió en tema de conversación nacional. Sobre el minuto 24’, cuando el marcador aún estaba 0-0, el extremo verdolaga Marino Hinestroza protagonizó un enfrentamiento con Edwin Mosquera en una disputa por el balón. Tras perder la posición, Hinestroza cometió un gesto antideportivo al tomarle los testículos al delantero de Millonarios, en una acción que fue vista por el árbitro central Diego Ulloa y revisada por el VAR.

Pese a la claridad de las imágenes, la terna arbitral decidió no mostrar tarjeta roja y el juego continuó con normalidad. Esta determinación desató fuertes debates en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que la acción merecía la expulsión inmediata del jugador de Nacional. Otros, en cambio, consideraron que la decisión de mantenerlo en el campo estuvo dentro del criterio arbitral.

Reacciones en redes y análisis

Las plataformas digitales se llenaron de videos y comentarios en cuestión de minutos, convirtiendo la jugada en tendencia. Algunos exárbitros y analistas de fútbol ya han dado su opinión, señalando que el reglamento es claro frente a conductas violentas o de agresión física.

La polémica seguramente seguirá dando de qué hablar durante la semana, mientras Atlético Nacional celebra su victoria y Millonarios analiza lo ocurrido en una noche cargada de emociones en el Atanasio.

