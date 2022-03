Sebastián Muñoz podría hacer historia esta tarde: a dos golpes de llevarse el The Players

Después de completar esta mañana la tercera ronda el colombiano Juan Sebastián Muñoz es uno de los cuatro escoltas de The Players Championship, que se definirá esta tarde en el Stadium Course del TPC Sawgrass.

Muñoz cerró esta mañana su tercera vuelta con tres pares y un birdie para completar su ronda con 65 golpes (-7), empatando la mejor ronda del campeonato hasta el momento, situándose a un solo golpe del líder Anirban Lahiri, que acumula un total de 207 impactos (-9).



El bogotano suma 208 golpes (-8) y comparte esa posición con el inglés Paul Casey y con los estadounidenses Doug Ghim y Sam Burns. "Estoy muy contento en la posición en la que estoy y mi juego está muy bien. Estoy pegando muy bien de salida y mi velocidad sobre el green está perfecta, algo que me estaba costando las últimas semanas", comentaba Muñoz, después de su ronda.



"Me sentí muy bien comenzando la tercera ronda y ayer pude hacer tres birdies seguidos y a partir de allí todo siguió bien, igual todavía faltan 18 hoyos y no tiene sentido ponerse a pensar en más adelante", señaló cauto el colombiano.

De todas maneras el hecho de haber hecho una ronda sin bogeys lo motiva a Muñoz. "Eso indica que estoy al nivel de los grandes jugadores y que hay que atreverse a soñar".



El jugador de 29 años reinició su juego a las 8 am. hora local y abrió con tres pares consecutivos, hasta que llegó al par-5 del hoyo 9, su último hoyo, y allí embocó un putt de cinco metros para su séptimo birdie de la ronda.



Los otros dos latinos que se mantienen en competencia son Abraham Ancer y Joaquín Niemann, quienes comparten el puesto 26, luego de anotar rondas sobre par. Muñoz, que ya tiene una victoria en el PGA TOUR, se ubica 32 en el Ranking de la FedEx Cup hasta el momento, con dos top-5 y otros dos top-25.

Muñoz, por el récord de Camilo Villegas en The Players

La mejor actuación hasta el momento de un colombiano en este campeonato fue la de Camilo Villegas en 2006, cuando terminó empatando el 3er lugar, cuando se llevó la victoria Stephen Ames.

The Players Championship, el quinto torneo más importante del PGA, reparte una bolsa de 20 millones de dólares en premios y el ganador se llevará 3,6 millones.