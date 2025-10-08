CANAL RCN
Video| Sede de Palmeiras fue atacada con bombas y petardos tras eliminación de Copa Brasil

Violencia en el fútbol brasileño: la sede de Palmeiras sufrió un ataque con pirotecnia y el club se pronunció.

Sede Palmeiras atacada con bombas y petardos
Foto: X Palmeiras

agosto 10 de 2025
02:40 p. m.
El ambiente en el club brasileño Palmeiras se vio tenso tras la reciente eliminación de la Copa de Brasil a manos de su clásico rival, Corinthians.

La frustración de la afición escaló a un nuevo nivel en la madrugada del domingo 10 de agosto, cuando la sede deportiva del equipo fue objeto de un violento ataque.

De acuerdo con el comunicado del club, vándalos lanzaron bombas y petardos, poniendo en riesgo la integridad del personal que se encontraba concentrado en el lugar.


El ataque a la sede de Palmeiras se produjo horas después de que la escuadra 'Verdão' quedara fuera del torneo, encendiendo las alarmas sobre la seguridad en el fútbol brasileño.

Sede del Palmeiras fue atacada con petardos y el club se pronunció

El club informó que el ataque, captado por las cámaras de seguridad, fue perpetrado por un grupo de cinco personas encapuchadas que se acercaron a uno de los portones del centro de entrenamiento.

Las imágenes difundidas muestran a estos individuos arrojando material pirotécnico al interior de las instalaciones, en un acto que el club calificó de "cobarde". Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Palmeiras inició operativo para dar con los responsables del ataque

El ataque a la sede de Palmeiras generó una fuerte reacción por parte de la directiva, que no solo condenó el suceso, sino que también anunció que cooperará con las autoridades.


El club puso a disposición de la Policía Civil todas las imágenes de las cámaras de seguridad para ayudar en la investigación y dar con los responsables de este acto. En su comunicado, la institución hizo un llamado a la calma y a la reflexión.

El ataque a la sede de Palmeiras se suma a una serie de incidentes que han puesto de manifiesto la tensión entre un sector de la afición, la directiva y el cuerpo técnico.

La derrota en el clásico contra Corinthians, donde la hinchada profirió insultos a la presidenta, Leila Pereira, y al entrenador Abel Ferreira, ha profundizado la brecha.

Ahora, el club enfrenta el desafío de recomponer el ambiente interno mientras la policía avanza en las pesquisas para identificar y sancionar a los criminales.

