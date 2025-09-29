Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita

La espera terminó y la Selección Colombia Sub-20 inició su camino en el Mundial, y el momento cumbre antes del pitazo inicial fue la vibrante entonación de su símbolo patrio.

RELACIONADO Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones

Antes del debut frente a Arabia Saudita, los jóvenes dirigidos por César Torres protagonizaron la emotiva interpretación del Himno Nacional de Colombia en el Mundial Sub-20, un instante cargado de solemnidad y orgullo que resonó con fuerza en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile.

Orgullo ¡'tricolor!: La Selección Colombia Sub-20 inició su camino en el Mundial

El inicio de la contienda, correspondiente al Grupo F del torneo, se fijó para las 6:00 p.m. (hora colombiana) de este lunes 29 de septiembre. Minutos antes, mientras las cámaras se centraban en los rostros concentrados de los futbolistas, el audio del himno invadió el recinto.

No fue solo una formalidad protocolaria; los jugadores, de pie y con la mano en el pecho, cantaron con entusiasmo cada estrofa, transmitiendo la pasión que la afición colombiana esperaba ver reflejada en la cancha.

Selección Colombia vs. Arabia Suadita, Mundial Sub-20

Este partido inaugural contra la escuadra saudí es más que un simple encuentro; representa una prueba de fuego para medir las aspiraciones del combinado nacional.

Los resultados obtenidos en este primer pulso serán determinantes para encarar con confianza los compromisos posteriores ante las selecciones de Noruega y Nigeria, completando así la fase de grupos.

La emotiva interpretación del Himno Nacional de Colombia en el Mundial Sub-20 sirvió como una inyección de energía y cohesión para el equipo.

La solemnidad del acto reflejó la concentración y el compromiso del grupo, que busca trascender en el certamen juvenil y replicar el éxito de generaciones pasadas.

Para los millones de colombianos que siguieron el evento a través de la pantalla del Canal RCN y de la APP, el sonido del himno no solo marcó el inicio de la participación, sino que también renovó la esperanza de ver a Colombia avanzar con determinación en la cita más importante del Mundo.