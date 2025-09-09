CANAL RCN
Deportes Video

Colombia no se guarda nada: este es el once titular oficial frente a Venezuela

La selección Colombia anunció su once titular para el encuentro de esta tarde frente a Venezuela. ¿Le gusta?

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
05:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

BANNER 9 SEPTIEMBRE

La Selección Colombia ya tiene definido el equipo titular con el que enfrentará a Venezuela esta tarde en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. El entrenador Néstor Lorenzo, pese a que la Tricolor ya aseguró su clasificación con anticipación, decidió mantener la base que ha consolidado a lo largo del proceso, mostrando la intención de culminar esta fase con un triunfo y dar continuidad a la identidad de juego.

El duelo frente a la Vinotinto será clave para cerrar con broche de oro una campaña en la que Colombia ha mostrado regularidad, solidez defensiva y un ataque cada vez más efectivo. En este contexto, Lorenzo apostó por un once equilibrado que combina experiencia con algunos futbolistas que han demostrado estar en gran nivel en sus clubes.

Venezuela vs. Colombia, fecha 18 de Eliminatorias: fecha, hora y TV
RELACIONADO

Venezuela vs. Colombia, fecha 18 de Eliminatorias: fecha, hora y TV

La importancia de mantener la base

Aunque existía la expectativa de que el entrenador argentino realizaría una rotación amplia, finalmente optó por sostener a la mayoría de sus habituales titulares. Esto responde al deseo de reforzar la confianza del grupo y mantener la química entre los jugadores que han sido protagonistas en el camino a la Copa del Mundo.

Titular de Colombia vs. Venezuela

  • Arquero: Kevin Mier
  • Defensas: Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez y Álvaro Angulo
  • Volantes: Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez
  • Delantero: Luis Díaz y Luis Suárez

Con la clasificación asegurada, la prioridad del cuerpo técnico no solo es cerrar con un resultado positivo, sino también seguir consolidando sociedades en el mediocampo y en el frente de ataque. Lorenzo ha reiterado en diferentes conferencias que prefiere la continuidad a los cambios masivos, siempre y cuando el grupo esté en óptimas condiciones físicas.

¿Cómo le ha ido a Colombia por eliminatorias en Venezuela? Así está el historial
RELACIONADO

¿Cómo le ha ido a Colombia por eliminatorias en Venezuela? Así está el historial

Un partido con valor simbólico

Más allá de que la clasificación ya es un hecho, el compromiso contra Venezuela tiene un valor especial. Primero, porque se trata de un clásico regional con gran rivalidad histórica; y segundo, porque el rendimiento en este tipo de partidos fortalece el carácter competitivo de la Selección. Además, cada punto puede influir en el ranking FIFA, lo que a futuro repercute en los bombos de sorteo para el Mundial.

Con la nómina ya confirmada por Néstor Lorenzo, Colombia buscará cerrar con firmeza una campaña clasificatoria que deja sensaciones positivas y que permite soñar con un papel destacado en la cita mundialista.

Venezuela sueña con el repechaje: estas son las cuentas si pierde o empata contra Colombia
RELACIONADO

Venezuela sueña con el repechaje: estas son las cuentas si pierde o empata contra Colombia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Presidente del Deportivo Cali se salió de casillas y arremetió contra un exdirectivo: "Me tendrás que matar"

Millonarios

Leo Castro vuelve con Millonarios: ya hay fecha para el regreso del goleador

Eliminatorias sudamericanas

Cristiano Ronaldo bate nueva marca histórica tras volver a marcar con Portugal en eliminatorias

Otras Noticias

Turismo

Limpieza de playas en Galápagos: Sebastián González promueve cuidado del ecosistema

Sebastián González continúa su recorrido por las islas Galápagos, donde participó en una jornada de limpieza de playas junto a niños de la comunidad.

Estados Unidos

Actor de reconocida serie de televisión fue arrestado por insólita razón: ¿Qué pasó?

Pocas horas después, el actor fue dejado en libertad.

Feminicidio

Cadena de violencia acabó en un atroz feminicidio en El Bagre: así fue el caso

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

Alimentos

El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas