Colombia no se guarda nada: este es el once titular oficial frente a Venezuela

La Selección Colombia ya tiene definido el equipo titular con el que enfrentará a Venezuela esta tarde en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial. El entrenador Néstor Lorenzo, pese a que la Tricolor ya aseguró su clasificación con anticipación, decidió mantener la base que ha consolidado a lo largo del proceso, mostrando la intención de culminar esta fase con un triunfo y dar continuidad a la identidad de juego.

El duelo frente a la Vinotinto será clave para cerrar con broche de oro una campaña en la que Colombia ha mostrado regularidad, solidez defensiva y un ataque cada vez más efectivo. En este contexto, Lorenzo apostó por un once equilibrado que combina experiencia con algunos futbolistas que han demostrado estar en gran nivel en sus clubes.

La importancia de mantener la base

Aunque existía la expectativa de que el entrenador argentino realizaría una rotación amplia, finalmente optó por sostener a la mayoría de sus habituales titulares. Esto responde al deseo de reforzar la confianza del grupo y mantener la química entre los jugadores que han sido protagonistas en el camino a la Copa del Mundo.

Titular de Colombia vs. Venezuela

Arquero: Kevin Mier

Defensas: Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez y Álvaro Angulo

Volantes: Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez

Delantero: Luis Díaz y Luis Suárez

Con la clasificación asegurada, la prioridad del cuerpo técnico no solo es cerrar con un resultado positivo, sino también seguir consolidando sociedades en el mediocampo y en el frente de ataque. Lorenzo ha reiterado en diferentes conferencias que prefiere la continuidad a los cambios masivos, siempre y cuando el grupo esté en óptimas condiciones físicas.

Un partido con valor simbólico

Más allá de que la clasificación ya es un hecho, el compromiso contra Venezuela tiene un valor especial. Primero, porque se trata de un clásico regional con gran rivalidad histórica; y segundo, porque el rendimiento en este tipo de partidos fortalece el carácter competitivo de la Selección. Además, cada punto puede influir en el ranking FIFA, lo que a futuro repercute en los bombos de sorteo para el Mundial.

Con la nómina ya confirmada por Néstor Lorenzo, Colombia buscará cerrar con firmeza una campaña clasificatoria que deja sensaciones positivas y que permite soñar con un papel destacado en la cita mundialista.