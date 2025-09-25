Delantero colombiano marcó en el Morumbí para que Liga de Quito eliminara a Sao Paulo

Liga de Quito completó la hazaña este jueves en Sao Paulo y será el único club no brasileño ni argentino que se sentará en la mesa de los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América, donde enfrentará a Palmeiras, mientras que Racing espera a Flamengo o Estudiantes de La Plata.

El albo ecuatoriano se impuso 1-0 a Sao Paulo en el Morumbí con gol del colombiano Jeison Medina (41’) y confirmó que no solo rinde en la altura de Quito, donde había sacado ventaja 2-0.

El tricolor paulista del entrenador argentino Hernán Crespo intentó remontar durante todo el partido, pero no estuvo fino en la definición y perdonó varias veces el arco del portero Gonzalo Valle, que respondió al aluvión de más de 20 remates.

Liga, "coco" de los brasileños

Liga de Quito alcanza por cuarta vez la fase semifinal de la Libertadores, tras las de 1975, 1976 y 2008, y revive los recuerdos del título que logró hace 17 años, el único para un equipo ecuatoriano.

El Rey de copas de Ecuador se medirá el 22 de octubre en los 2.850 metros de altitud de Quito a Palmeiras, que por ser el mejor en la fase de grupos definirá la serie el 29 del mismo mes en Sao Paulo.

El Verdão arrasó el miércoles a River Plate con un global de 5-2 y confirmó una hegemonía brasileña para la que Liga de Quito parece tener el antídoto, luego de eliminar a Botafogo en octavos y a Sao Paulo en cuartos.

El duelo también será una pugna de dos billeteras muy dispares, con el plantel de Liga de Quito valorado en unos 20 millones de dólares y el de Palmeiras que supera los 200 millones de dólares y que tiene a Vitor Roque, el fichaje más caro en la historia del fútbol suramericano.

"Hay algunas cosas que la plata no compra", declaró en rueda de prensa Tiago Nunes, entrenador brasileño de Liga, tras la victoria frente a Sao Paulo. "La plata no compra el corazón, el sueño que uno tiene; no hay plata en el mundo que pueda comprar eso", agregó.