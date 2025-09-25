CANAL RCN
Deportes

Delantero colombiano marcó en el Morumbí para que Liga de Quito eliminara a Sao Paulo

Jeison Medina le dio la victoria a Liga de Quito sobre Sao Paulo, el verdugo de Atlético Nacional para avanzar en la Libertadores.

Jeison Medina
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
08:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Liga de Quito completó la hazaña este jueves en Sao Paulo y será el único club no brasileño ni argentino que se sentará en la mesa de los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América, donde enfrentará a Palmeiras, mientras que Racing espera a Flamengo o Estudiantes de La Plata.

El albo ecuatoriano se impuso 1-0 a Sao Paulo en el Morumbí con gol del colombiano Jeison Medina (41’) y confirmó que no solo rinde en la altura de Quito, donde había sacado ventaja 2-0.

Palmeiras eliminó al River de Juanfer y Castaño y avanzó a semifinales de Libertadores
RELACIONADO

Palmeiras eliminó al River de Juanfer y Castaño y avanzó a semifinales de Libertadores

El tricolor paulista del entrenador argentino Hernán Crespo intentó remontar durante todo el partido, pero no estuvo fino en la definición y perdonó varias veces el arco del portero Gonzalo Valle, que respondió al aluvión de más de 20 remates.

Liga, "coco" de los brasileños

Liga de Quito alcanza por cuarta vez la fase semifinal de la Libertadores, tras las de 1975, 1976 y 2008, y revive los recuerdos del título que logró hace 17 años, el único para un equipo ecuatoriano.

Jugadores se fueron a los golpes en el hotel tras eliminación de Once Caldas de la Sudamericana
RELACIONADO

Jugadores se fueron a los golpes en el hotel tras eliminación de Once Caldas de la Sudamericana

El Rey de copas de Ecuador se medirá el 22 de octubre en los 2.850 metros de altitud de Quito a Palmeiras, que por ser el mejor en la fase de grupos definirá la serie el 29 del mismo mes en Sao Paulo.

El Verdão arrasó el miércoles a River Plate con un global de 5-2 y confirmó una hegemonía brasileña para la que Liga de Quito parece tener el antídoto, luego de eliminar a Botafogo en octavos y a Sao Paulo en cuartos.

El duelo también será una pugna de dos billeteras muy dispares, con el plantel de Liga de Quito valorado en unos 20 millones de dólares y el de Palmeiras que supera los 200 millones de dólares y que tiene a Vitor Roque, el fichaje más caro en la historia del fútbol suramericano.

¡Insólito! Once Caldas celebró su pase a semifinales sin haber jugado contra Independiente del Valle
RELACIONADO

¡Insólito! Once Caldas celebró su pase a semifinales sin haber jugado contra Independiente del Valle

"Hay algunas cosas que la plata no compra", declaró en rueda de prensa Tiago Nunes, entrenador brasileño de Liga, tras la victoria frente a Sao Paulo. "La plata no compra el corazón, el sueño que uno tiene; no hay plata en el mundo que pueda comprar eso", agregó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Sudamericana

Jugadores se fueron a los golpes en el hotel tras eliminación de Once Caldas de la Sudamericana

Arsenal

Luto en el fútbol: falleció el canterano del Arsenal, Billy Vigar, tras accidente en pleno partido

Dayro Moreno

Reapareció el niño del "Dayro Moreno traicionero": esta es su apariencia en la actualidad

Otras Noticias

Pruebas Saber

Exfuncionario de universidad en la que se graduó Juliana Guerrero revela que tenían un acuerdo

Pese al escándalo por la obtención de su título profesional, Guerrero seguiría aspirando al cargo de viceministra de las Juventudes.

Venezuela

Venezuela realizará un simulacro para estar lista ante un posible conflicto armado en el país

En las últimas semanas, EE. UU. ha desplegado al menos ocho embarcaciones en el mar Caribe y 4.400 efectivos.

Comercio

Starbucks da inesperado anuncio de cierre de tiendas: miles de empleados lo sufrieron

Redes sociales

Chat revelador confirmaría la ruptura de Aida Victoria Merlano con su pareja: esto se sabe

Salud mental

Aprobaron un fármaco de primera generación que funcionaría para el tratamiento del Alzheimer: ¿de cuál se trata?