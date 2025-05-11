¿Cuándo será la revancha del América frente a Nacional en Copa BetPlay?: confirmaron fechas

El calendario del fútbol colombiano comienza a tomar forma en la recta final del año. La Dimayor dio a conocer las fechas tentativas para el cierre del segundo semestre de 2025, incluyendo las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay, torneo que ya dejó grandes emociones en sus primeros duelos. La expectativa por conocer a los finalistas es enorme, especialmente tras los marcadores que dejaron los juegos de ida.

Atlético Nacional dio un golpe de autoridad en el Atanasio Girardot al imponerse 4-1 sobre América de Cali, resultado que lo deja con una ventaja considerable para el compromiso de vuelta. Por su parte, Independiente Medellín consiguió un valioso triunfo 1-0 frente a Envigado en condición de visitante, lo que le permite llegar con ventaja mínima pero importante para definir la serie ante su público.

Fechas confirmadas para las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay

Según el cronograma preliminar revelado por las autoridades del torneo, las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay 2025 se jugarán en dos jornadas. El primer partido se disputará el 10 de noviembre, con el duelo entre Independiente Medellín y Envigado en el estadio Atanasio Girardot. Seis días más tarde, el 16 de noviembre, será el turno de la segunda semifinal, cuando el América de Cali reciba a Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

Ambos encuentros definirán a los dos finalistas que lucharán por el título y por un cupo directo a la Copa Sudamericana del próximo año, uno de los principales incentivos deportivos del certamen.

Expectativa por la definición y los posibles finalistas

La atención del público está centrada en lo que pueda hacer América de Cali, obligado a una remontada histórica tras la dura goleada sufrida en Medellín. Los dirigidos por David González deberán mostrar una versión sólida y contundente si quieren mantener viva la ilusión de llegar a la final. En el otro frente, el Medellín de Alejandro Restrepo buscará aprovechar la ventaja obtenida en Envigado para asegurar su clasificación ante su hinchada.

De esta manera, el cierre del segundo semestre en el fútbol colombiano promete grandes emociones, estadios llenos y un ambiente de máxima expectativa, en la antesala de una final que podría tener clásico paisa o un histórico duelo entre dos de los equipos más grandes del país.