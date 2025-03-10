Se fue libre de América de Cali y confesó que quiere jugar en otro club de la Liga BetPlay

En diciembre de 2024, varios jugadores de América de Cali se despidieron del equipo debido a la terminación de su contrato. El club tomó la decisión de no renovarles y quedaron como agentes libres y con la posibilidad de buscar un nuevo equipo a su elección.

Uno de los que salió del cuadro 'escarlata' fue el defensor central Jeisson Palacios, quien había firmado tras pasar un periodo al servicio de Pafos FC de Chipre. Una vez finalizó su vínculo con América, acordó su llegada al Nashville FC de la MLS, donde se mantiene en la actualidad.

Jeisson Palacios y su deseo de jugar en otro club del FPC

En diálogo con 'El Vbar' de Caracol Radio, el defensor de 31 años habló sobre su actualidad y sus planes a futuro. En este diálogo comentó que le gustaría tener la oportunidad de regresar al fútbol colombiano y especialmente a un club en el que jugó en el pasado.

En Santa Fe tengo mucho cariño por lo que viví. Me gustaría volver o al equipo que me diera la oportunidad.

Más allá del deseo de regresar a Independiente Santa Fe o a otros de los clubes en donde tuvo actividad en el pasado, Palacios resalta que tiene contrato vigente con Nashville, club en el que acaba de ganar el título de la US Open Cup.

La carrera de Jeisson Palacios

Este central oriundo de Carepa, Antioquia, comenzó su carrera como profesional al servicio de Atlético Nacional, club que lo envió a préstamo a clubes como Leones FC, Atlético Bucaramanga, Cortuluá y Alianza Petrolera.

Tras una buena temporada en el extinto club de Barrancabermeja, Palacios llegó a Independiente Santa Fe, donde estuvo año y medio. De allí salió a Chipre, volvió a Colombia por un año con América y ahora disfruta de un buen momento en el fútbol de Estados Unidos.