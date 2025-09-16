¿Qué detiene la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional? Importante cláusula

El ambiente en Atlético Nacional está cargado de tensión tras la dura derrota sufrida en el Atanasio Girardot frente a Atlético Bucaramanga. El resultado encendió las alarmas en la dirigencia verdolaga y puso en entredicho la continuidad de Javier Gandolfi al frente del equipo.

Según información conocida en las últimas horas, el estratega argentino tendría las horas contadas en el banquillo del club antioqueño, aunque su salida no se ha oficializado debido a un factor clave que complica la negociación.

RELACIONADO Javier Gandolfi dejaría de ser director técnico de Atlético Nacional

La eliminación de Nacional de la zona alta de la tabla y la presión de la hinchada han incrementado la urgencia de tomar decisiones. Sin embargo, la dirigencia no quiere precipitarse y busca llegar a un acuerdo que permita cerrar el ciclo de Gandolfi de forma ordenada y sin comprometer las finanzas de la institución.

La cláusula de salida, el gran obstáculo

De acuerdo con el periodista Juan David Londoño, Atlético Nacional y Javier Gandolfi ya están en conversaciones para definir la desvinculación. No obstante, el punto que mantiene en vilo el desenlace de esta historia es la cláusula económica incluida en el contrato del técnico.

En marzo de este año, Gandolfi estuvo muy cerca de marcharse al fútbol mexicano, pero el club que buscaba sus servicios debía pagar su cláusula de rescisión para llevárselo. Nacional fue claro en ese momento: sin el pago total, el entrenador no se movía de Medellín. Ahora, el estratega argentino ha utilizado el mismo argumento para defender sus intereses y exige que se cumpla el acuerdo firmado si la directiva desea prescindir de sus servicios.

La decisión final se conocería en las próximas horas

El futuro de Javier Gandolfi podría resolverse en cuestión de días, o incluso de horas, dependiendo de la voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo económico.

La hinchada, por su parte, sigue expectante y exige una reacción inmediata que permita enderezar el rumbo del equipo en la Liga BetPlay. Por ahora, todo indica que la historia entre el entrenador argentino y el club más veces campeón de Colombia está llegando a su capítulo final.