Millonarios sigue sin poder ganar en Ibagué: Tolima lo venció y es líder parcial

Millonarios no se encontró en su visita al Manuel Murillo Toro y tuvo una pésima presentación en la cuarta jornada del fútbol colombiano frente a Deportes Tolima. El equipo ‘vinotinto y oro’ se quedó con una victoria merecida de dos goles a cero y los anotadores fueron Alex Stik Castro junto a Yeison Guzmán.

Con numerosas e importantes bajas, Millonarios viajó a Ibagué en búsqueda de un buen resultado con el cumpleaños de su director técnico Alberto Gamero de por medio. Sin embargo, el equipo no se encontró nunca en la cancha y Tolima aprovechó las desconcentraciones del actual supercampeón del FPC.

Sobre el minuto 28’ Alex Stik Castro sacó un potente remate desde fuera del área, el cual fue imposible de detener para Álvaro Montero, quien a pesar de que se arrojó de manera efectiva, tuvo problemas con el pique previo del esférico.

Tan solo diez minutos después entre Andrés Llinás y Álvaro Montero protagonizaron uno de los ‘bloopers’ de la fecha y Yeison Guzmán aprovechó su desatención para poner el 2-0 definitivo.

A pesar de las modificaciones de Alberto Gamero para el segundo tiempo, lo cierto es que Millonarios nunca encontró el camino para acercarse a la portería defendida por Neto Volpi y sumó once años sin poder vencer al cuadro ibaguereño en la capital musical de Colombia.

El panorama para Millonarios no es para nada alentador, pues sumó su tercer partido consecutivo en Liga que no conoce la victoria y en la próxima jornada estará recibiendo a América de Cali en el Nemesio Camacho el Campín. Los de Gamero tendrán que conseguir los tres puntos si no quieren empezar a alejarse de los primeros lugares de la tabla.

Por su parte, Tolima se ubicó en la primera posición de la tabla parcialmente con esta victoria. Los de David González sumaron nueve puntos y en la siguiente jornada visitarán la capital de la República para medirse con La Equidad.