Hinchas del Tolima protagonizaron monumental banderazo previo al partido clave contra Santa Fe

En Ibagué, la previa del decisivo partido entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe se vivió con un ambiente cargado de emoción, expectativa y colorido.

Cientos de aficionados del equipo ‘Pijao’ se reunieron a las afueras del hotel de concentración para realizar un masivo banderazo, buscando motivar a los jugadores antes del crucial duelo de este sábado 29 de noviembre, en el que un triunfo podría asegurar su presencia anticipada en la final.

El banderazo que comenzó con fiesta y terminó en incidentes

El encuentro entre hinchas inició de manera festiva, con cánticos, banderas, tambores y un ambiente propio de una ciudad que sueña con pelear el título.

Sin embargo, la celebración se vio empañada cuando un pequeño grupo protagonizó una riña en medio de la multitud.

Según testigos, varios asistentes “se agarraron entre ellos mismos”, generando confusión y obligando a otros aficionados a intervenir para evitar que el episodio pasara a mayores.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron el contraste: de una fiesta multitudinaria a un momento de tensión que opacó parcialmente el apoyo masivo que estaba recibiendo el plantel.

Pese al altercado, la mayoría de hinchas mantuvo la consigna de respaldar al equipo de cara a un compromiso que podría dejarlos con 10 puntos y, por lo tanto, inalcanzables para sus rivales del grupo.

Santa Fe tendrá ingreso al estadio tras apertura de fronteras

El partido entre Tolima y Santa Fe está programado para este sábado a las 5:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro.

Para este duelo, la Comisión Local de Fútbol confirmó la apertura “de fronteras”, lo que permitirá el ingreso de la hinchada visitante, una medida que pocas veces se adopta en encuentros de alto riesgo.