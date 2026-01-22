CANAL RCN
Escándalo en el fútbol: jugadores fueron denunciados por presunto abuso sexual

Los hinchas irrumpieron en el entrenamiento y agredieron a los futbolistas ante la gravedad del asunto.

enero 22 de 2026
06:57 p. m.
Alianza Lima, uno de los equipos más populares de Perú, separó este jueves indefinidamente a tres jugadores y exseleccionados por una denuncia de abuso sexual a una joven argentina en Montevideo.

Los defensas Carlos Zambrano (ex Boca Juniors) y Miguel Trauco (ex Flamengo de Brasil), y el volante Sergio Peña (ex Malmö FF de Suecia) fueron apartados del equipo que enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi el sábado en un amistoso en Lima.

"El club ha separado indefinidamente (...) a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario" interno, señaló el equipo blanquiazul en un comunicado.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó a la AFP que los tres jugadores peruanos fueron denunciados por una joven de 22 años por "abuso sexual el pasado 18 de enero de 2026".

La mujer dijo haber sido agredida en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, donde Alianza finalizó el domingo su pretemporada.

Según el canal A24 de Argentina, la joven relató que conocía a Zambrano, de 36 años, y fue a cenar con él antes de ir al hotel donde se concentraba el equipo. Luego habrían ingresado a la habitación Trauco (33 años) y Peña (30).

La policía agregó que la denunciante volvió a Argentina y que el 21 de enero acudió al Hospital Muñiz, "donde expresó su voluntad de instar la acción penal".

En un comunicado, Peña negó "tajantemente" haber participado "en los hechos delictivos que se se mencionan en la denuncia".

"Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello quiero expresar mi total respeto y empatía a la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer", indicó el jugador.

Hinchas agredieron a jugadores señalados

Como parte de las diligencias judiciales, la mujer entregó las prendas de vestir que utilizaba la noche de la agresión para que fueran sometidas a peritajes técnicos y análisis de ADN.

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes", señaló por su parte Alianza Lima.

Los jugadores fueron separados esta mañana cuando realizaban sus entrenamientos en el estadio Alejandro Villanueva del distrito limeño de La Victoria.

Tras conocer la denuncia, unos 50 hinchas de Alianza Lima ingresaron violentamente al estadio.

Videos publicados en redes sociales por los seguidores muestran el momento en que cruzan la zona de seguridad e irrumpen en el gramado entre gritos contra Zambrano, principalmente.

Los hinchas agredieron también al delantero Paolo Guerrero y al defensa Luis Advíncula (ex Boca Juniors), según la prensa deportiva.

 

