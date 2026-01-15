El 'killer' sudamericano que está buscando América de Cali: Tulio Gómez confirmó diálogos

Tras la salida de Luis Ramos de América de Cali, las directivas del equipo siguen en la búsqueda de un delantero que sea garantía de gol para el año 2026. Sin embargo, con la Liga BetPlay a punto de comenzar, no han logrado concretar ningún refuerzo para esa zona del campo.

Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano entregó detalles sobre las negociaciones que se adelantan para cubrir esta necesidad del cuerpo técnico. Aseguró que hay varios nombres en carpeta, pero confirmó diálogos con dos de ellos.

El 'killer' ecuatoriano que busca América

En diálogo con el medio 'Zona Libre de Humo', Gómez afirmó que el delantero Daniel Valencia está en la carpeta, dejando claro que no es la única opción que se maneja y sin dar mayores detalles alrededor de las negociaciones.

Valencia de 29 años, terminó como goleador de la primera división del fútbol Ecuador con la camiseta de Manta FC, marcando un total de 21 goles y 2 asistencias en 35 partidos disputados, ayudando a su equipo a mantener la categoría.

Actualmente está en el radar de los grandes clubes de Ecuador como Barcelona de Guayaquil, Emelec e Independiente del Valle, pero no hay un acuerdo hasta el momento. En América de Cali tendrían que negociar por sus derechos deportivos, pues tiene contrato hasta diciembre de 2026.

José Neris: el plan A de América de Cali

Gómez señaló que el primer nombre que aparece en las opciones de 'La Mechita' es el uruguayo José Neris, quien marcó 16 goles en 2025 con Montevideo City Torque de su país, pero tiene contrato vigente con Colón de Argentina, razón por la cual no se ha concretado su fichaje.

En América tienen definidos los términos personales del jugador de 25 años desde hace varias semanas, pero estaban a la espera de que quedara como agente libre, rescindiendo anticipadamente su contrato. De momento, la negociación está pausada y el club mira otras opciones.