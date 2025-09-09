CANAL RCN
Deportes

Tulio Gómez se despachó tras el clásico caleño: "Los árbitros ayudándonos a enterrar"

El máximo accionista de América de Cali lanzó una dura crítica contra el arbitraje en el fútbol colombiano por polémicas alrededor de su equipo.

Tulio Gómez, América de Cali
Foto: Prensa América de Cali

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
04:19 p. m.
América de Cali sigue en el sótano de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de lo que fue el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali por la fecha 10. El equipo terminó empatando sin goles, a pesar de que jugó más de la mitad con un jugador menos.

El equipo se quedó con 10 hombres, producto de una polémica expulsión del volante Sebastián Navarro. El '21' de América vio la doble amonestación por dos jugadas divididas, que a juicio de expertos no ameritaban esa sanción disciplinaria.

Tulio Gómez estalló contra el arbitraje

Tulio Gómez, quien es el máximo accionista de América de Cali y una de las caras visibles de las directivas de la institución, se expresó a través de su cuenta de X (antes Twitter), reclamando por dos situaciones puntuales con el arbitraje.

Además, de esta expulsión de Navarro ante el 'rival de patio', el empresario también cuestionó que en el clásico ante Atlético Nacional, les invalidaron una acción de gol que calificó como válida: un tanto marcado por Jhon Murillo tras un choque de David Ospina con uno de sus centrales.

Nosotros en el hueco y los árbitros ayudándonos a enterrar, contra Nacional el árbitro nos anuló un gol legítimo, y la expulsión injusta de Navarro.

América de Cali anunció a su nuevo DT

El cuadro escarlata busca salir de la última posición de la tabla y por esto, anunciaron la llegada del nuevo director técnico, quien reemplazará al argentino Gabriel Raimondi y desplazará a Alex Escobar, quien venía trabajando como interino en los últimos encuentros.

González llega tras un breve paso por Millonarios, de donde salió tras estar en esa casilla 20 que hoy tiene América. Por esta razón, en lo que resta del 2025 no podrá dirigir desde la raya y tendrá que hacerlo desde la tribuna.

