Hasta Toni Kroos salió en defensa de Luis Díaz por su expulsión en Champions

El legendario futbolista alemán Toni Kroos defendió a Luis Díaz ante las críticas por su expulsión en Champions League.

Toni Kroos
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
06:46 p. m.
La polémica expulsión de Luis Díaz en el duelo entre Bayern Múnich y París Saint-Germain por la Champions League sigue generando debate en el mundo del fútbol. Luego de que el colombiano fuera sancionado con tarjeta roja por una dura entrada sobre Achraf Hakimi, que terminó lesionado, las críticas hacia el jugador del Bayern se multiplicaron. Sin embargo, en medio de la controversia, una voz de enorme peso salió en defensa del guajiro: Toni Kroos, una de las leyendas recientes del fútbol europeo.

El exmediocampista alemán, campeón del mundo con su selección y múltiple ganador de la Champions, habló sobre el tema en su podcast “Einfach mal Luppen”, donde analizó con franqueza la acción que cambió el rumbo del partido. Kroos fue contundente al afirmar que la expulsión de Díaz fue injusta y que el árbitro se dejó influir por la gravedad de la lesión y no por la jugada en sí.

“No era roja”: la contundente opinión del alemán

Durante el episodio, Toni Kroos explicó que, para él, la decisión del árbitro y del VAR fue precipitada. “Para mí está claro: no es roja. Dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada”, aseguró. Según el exjugador del Real Madrid, la falta de Díaz fue una acción propia del juego, sin intención de lastimar.

Kroos agregó que, si el marroquí se hubiera levantado de inmediato, la jugada no habría tenido la misma repercusión: “Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”. De esa manera, cuestionó que la decisión final se basara más en la consecuencia que en el contacto real.

Crítica al VAR y respaldo total al colombiano

El exjugador también apuntó contra la intervención del VAR, al señalar que su papel debe ser “corregir errores claros” y no intervenir en jugadas de interpretación. “En situaciones como estas, el árbitro debe juzgar la acción en sí, no las consecuencias”, añadió Kroos, defendiendo el espíritu del juego limpio y la proporcionalidad en las sanciones.

Finalmente, dejó claro que la expulsión cambió el desarrollo del encuentro y que el PSG no habría sido capaz de generar peligro si el Bayern hubiera mantenido a once hombres en cancha: “No creo que el PSG le hubiese creado peligro con once contra once”.

Las palabras de Toni Kroos generaron eco entre aficionados y analistas, quienes valoraron su sinceridad y respaldo hacia Luis Díaz, uno de los jugadores más respetados por su profesionalismo y entrega dentro del terreno de juego.

