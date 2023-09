Mateo Cassierra pide titularidad en la Selección Colombia: gol y asistencia con Zenit

Las noticias que llegan por parte de los jugadores colombianos son cada vez más positivas. En esta oportunidad el que brilló en el fútbol del exterior es Mateo Cassierra, quien logró marcar un gol y dar una asistencia en la victoria (en la tanda de penales) del Zenit contra Akhmat Grozny por la cuarta jornada de la Copa de Rusia.

El jugador colombiano ingresó al minuto 19 de la primera mitad, luego de que Dmitri Vasiljev tuviera que salir lesionado del terreno de juego por algunas molestias físicas. Al momento de ingresar, Cassierra comenzó a tener protagonismo en el juego, es por eso por lo que en el minuto 27 logró asistir a Iván Sergeev para poner el gol del descuento (2-1).

Ante la primera anotación, Zenit no levantó el pie del acelerador y siete minutos después logró poner el gol de la igualdad, luego de una gran jugada colectiva del equipo ruso que supo finalizar Iván Serggev, quien con un fuerte remate arriba de la portería pudo vencer a Aleksandr Vasyutin.

Ya cuando todos pensaban que los primeros 45 minutos iban a terminar en igualdad, llegó el gran gol de Mateo Cassierra, quien cabeceó una pelota que venía de costado para poder descolocar al portero y poner así la ventaja parcial para el Zenit, que desde la entrada del colombiano comenzó a tener más presencia en el frente de ataque.

