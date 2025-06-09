CANAL RCN
DT de Venezuela desafía a Colombia: “El martes tenemos una final con nuestra gente”

El DT de Venezuela, Fernando “Bocha” Batista, envió un mensaje de convicción antes del duelo decisivo ante Colombia por el repechaje al Mundial 2026.

Fernando Batista
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
06:11 p. m.
La Selección Colombia será protagonista en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Este martes 9 de septiembre, en Maturín, enfrentará a Venezuela, que se jugará su última carta para mantener viva la ilusión de llegar al repechaje. El partido, que definirá al equipo que ocupará la séptima plaza, se podrá ver desde las 6:30 p. m. por el Canal RCN y su app oficial.

Con la presión a cuestas tras la derrota 3-0 frente a Argentina, la Vinotinto llega obligada a sumar y así asegurar el cupo de repesca. Su entrenador, Fernando “Bocha” Batista, habló en la previa con un discurso lleno de convicción y confianza en sus dirigidos.

Batista: “Depende de nosotros ir al repechaje”

El técnico argentino no dudó en resaltar que el partido contra Colombia es una final para su equipo. “El martes es el partido que tenemos que ganar para lograr el repechaje. Llegamos enteros a Venezuela. Depende de nosotros ir al repechaje”, expresó ante los medios, subrayando que el plantel mantiene intactas sus aspiraciones.

Batista también destacó la motivación que genera jugar en casa. “El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar”, dijo, apelando al respaldo de la afición en Maturín.

“Hay que cambiar el chip”

Sobre la dura caída frente a Argentina, el estratega reconoció la frustración de su grupo. “Nos vamos con bronca porque no nos gusta perder. Hay que cambiar el chip y a partir de mañana empezar a trabajar, dar vuelta la página lo más rápido posible y pensar en lo que viene”, afirmó.

Con estas palabras, Batista dejó claro que Venezuela confía en sus posibilidades y que, frente a Colombia (ya clasificada), buscará escribir un capítulo histórico en su camino al Mundial 2026.

