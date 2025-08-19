CANAL RCN
Deportes

Video: el 'Arriero' Herrera, técnico de Once Caldas, fue agredido por la Policía de Argentina

Las autoridades atacaron a hinchas, jugadores y cuerpo técnico de Once Caldas sin mediar palabra en medio de un banderazo.

Hernán Darío Herrera policía argentina
FOTO: Captura de pantalla | @juanescl11 - X

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
09:57 a. m.
Este martes 19 de agosto, Once Caldas estará definiendo su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde deberán enfrentar a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, luego de ganar 1-0 en el Palogrande de Manizales.

Sin embargo, previo a este compromiso, los hinchas del cuadro colombiano llevaron a cabo un banderazo a las afueras del hotel donde se hospedaba el equipo, pero tuvieron que interrumpir esta actividad de manera inesperada por las autoridades de Argentina.

Policía argentina irrumpió en el banderazo de Once Caldas

Sin mediar palabras, los miembros de la Policía llegaron al lugar donde estaban los hinchas albos y comenzaron a atacarlos con gases lacrimógenos y chorros de agua. En medio de la confusión, jugadores como Mateo García y Dayro Moreno quedaron afuera del hotel.

Videos compartidos por hinchas y periodistas cercanos al club caldense mostraron cuando llegaron los uniformados, quienes terminaron ubicándose en fila a las afuera del hotel. Algunos de los asistentes terminaron aturdidos tras la intervención.

Hernán Darío Herrera fue agredido por la Policía de Argentina

Uno de los videos que se compartieron muestran el momento exacto en el que la Policía de Argentina comenzó a tirar gases lacrimógenos. En uno de esos, se evidenció cuando el técnico Hernán Darío el 'Arriero' Herrera quedó en medio, siendo agredido directamente.

El veterano entrenador está junto al presidente del club, Daniel Jaramillo Vélez, tratando de calmar las cosas entre policías e hinchas, cuando uno de los uniformados accionó un gas frente a ellos, provocando un nuevo inconveniente entre las personas presentes.

