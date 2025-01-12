El ex Santa Fe, Jorge Bava, volvió a alzar un título en 2025: así sacó campeón a Cerro Porteño en Paraguay

Jorge Bava continúa escribiendo una carrera técnica llena de crecimiento y resultados.

El entrenador uruguayo, recordado en Colombia por haber sacado campeón a Independiente Santa Fe en el primer semestre de 2025, volvió a celebrar un título, esta vez en Paraguay con Cerro Porteño, equipo con el que firmó una campaña impecable en el Torneo Clausura 2025.

El Ciclón venció 0-2 al Atlético Tembetary en la última jornada y llegó a 46 puntos, superando por apenas una unidad a Guaraní, que terminó segundo con 45. Fue una definición apretada, pero suficiente para que el club azulgrana levantara un nuevo trofeo bajo el liderazgo del técnico charrúa.

Del título con Santa Fe al reto en Paraguay

Bava debutó el 3 de octubre de 2025 como nuevo entrenador de Cerro Porteño, luego de dejar a Santa Fe en medio de la lucha por el bicampeonato.

Su salida generó sorpresa en Bogotá, pero el interés del club paraguayo y la posibilidad de asumir un nuevo desafío deportivo terminaron por convencerlo.

Con este nuevo logro, el técnico uruguayo alcanza siete títulos oficiales como entrenador, consolidando un proceso que muestra capacidad, orden y competitividad.

Su palmarés incluye cinco coronas con Liverpool de Uruguay entre 2022 y 2023, el Torneo Apertura 2025 con Santa Fe y ahora el Clausura 2025 con Cerro.

Los números de una campaña perfecta

Más allá del trofeo, el rendimiento de Jorge Bava en Paraguay habla por sí solo. En el Clausura 2025 dirigió ocho partidos, ganó cinco, empató tres y no perdió ninguno.

Obtuvo 18 puntos de 24 posibles, lo que se traduce en una efectividad del 75 %, una cifra que evidencia el impacto inmediato de su llegada al equipo.

Este título no solo confirma su buen presente, sino también su evolución como uno de los entrenadores sudamericanos con mayor proyección. Cerro Porteño encontró en Bava un líder capaz de transformar al club en protagonista y Santa Fe ve cómo su exentrenador sigue brillando en el continente.