CANAL RCN
Deportes

Wilmar Roldán causó polémica con su respuesta al ser comparado con Óscar Julián Ruiz

Wilmar Roldán fue tendencia en redes sociales luego de su respuesta tras ser comparado con Óscar Julián Ruiz.

Wilmar Roldán
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
04:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Wilmar Roldán volvió a ser tema central de conversación en el país luego de una entrevista concedida a La FM, en la que presentó su libro autobiográfico y repasó los momentos más determinantes de una carrera que, para muchos, es la más influyente en la historia reciente del arbitraje colombiano. Durante la charla, el antioqueño habló de su trayectoria, de sus años en competencias internacionales y, especialmente, de las figuras que marcaron su camino, entre ellas Óscar Julián Ruiz, considerado en su momento el árbitro más destacado del FPC y un referente continental.

La conversación avanzaba con normalidad hasta que uno de los periodistas le preguntó si se creía mejor que Ruiz, un interrogante que suele generar incomodidad entre profesionales de un mismo gremio. Pero Roldán, fiel a su estilo directo, no dudó en responder con una frase que dejó sin palabras a la mesa de trabajo: “Yo no me siento, soy”. El comentario, dicho con un gesto serio y pausado, provocó un silencio inmediato en el estudio y desató una ola de reacciones entre oyentes y aficionados.

Wílmar Roldán contó por qué no expulsó a Cristiano Ronaldo cuando le hizo polémico gesto
RELACIONADO

Wílmar Roldán contó por qué no expulsó a Cristiano Ronaldo cuando le hizo polémico gesto

Una respuesta que encendió el debate en redes y en el entorno arbitral

La contundencia de Roldán generó interpretaciones diversas. Para algunos, se trató de una afirmación respaldada por su destacada trayectoria, pues el antioqueño lleva años siendo considerado el mejor árbitro colombiano, con presencias constantes en finales de liga, partidos de Copa Libertadores y compromisos de talla mundial. Otros, en cambio, vieron en la frase un acto de prepotencia, señalando que este tipo de declaraciones alimentan la percepción de que el árbitro suele mostrar una actitud altiva tanto dentro como fuera del campo.

La entrevista también revivió el debate sobre las diferencias entre generaciones arbitrales. Mientras Ruiz marcó una época a comienzos de los 2000, Roldán ha dominado la escena nacional e internacional en la última década, manteniendo cifras y designaciones que lo ubican como uno de los jueces más influyentes del continente.

Entre la admiración y la polémica: el sello de Wilmar Roldán

A pesar de las críticas recurrentes sobre su carácter, Roldán continúa siendo respetado por su preparación, autoridad y capacidad para dirigir partidos de alto riesgo. Su libro, que busca mostrar el lado humano detrás del silbato, también pretende explicar la presión y las decisiones complejas que asume un árbitro élite en el fútbol sudamericano.

Wílmar Roldán no pitará en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: ¿Qué pasó?
RELACIONADO

Wílmar Roldán no pitará en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: ¿Qué pasó?

Sin embargo, su frase sobre Óscar Julián Ruiz volvió a demostrar que Roldán no teme decir lo que piensa, aun cuando sus palabras generen polémica. Admirado por unos y cuestionado por otros, el antioqueño sigue siendo una figura que divide opiniones, pero cuya influencia en el arbitraje colombiano es indiscutible. En esta ocasión, una sola frase bastó para ponerlo nuevamente en el centro de la discusión deportiva nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

La impresionante cláusula en el contrato de Neyser Villarreal con Cruzeiro

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto fue presentado como nuevo DT de Santa Fe : habló sobre fichajes, objetivos y Libertadores

Dayro Moreno

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026

Otras Noticias

Ejército Nacional

La misteriosa pista en el asesinato de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló

El capitán Pablo Andrés Masmela le habría disparado a la teniente María Camila Mahecha en el Cantón Norte.

Artistas

María Esther Panesso hace historia en el Salón de Otoño de París

La artista colombiana María Esther Panesso Mercado, acaba de alcanzar un hito histórico al convertirse en la tercera colombiana en exponer en los 122 años del prestigioso Salón de Otoño de París.

Dólar

Dólar tuvo importante remonte en Colombia: así cerró su valor HOY 2 de diciembre

Estados Unidos

Venezuela reabrió su espacio aéreo para vuelos de deportación desde EE. UU.

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta