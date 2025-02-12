Wilmar Roldán causó polémica con su respuesta al ser comparado con Óscar Julián Ruiz

Wilmar Roldán volvió a ser tema central de conversación en el país luego de una entrevista concedida a La FM, en la que presentó su libro autobiográfico y repasó los momentos más determinantes de una carrera que, para muchos, es la más influyente en la historia reciente del arbitraje colombiano. Durante la charla, el antioqueño habló de su trayectoria, de sus años en competencias internacionales y, especialmente, de las figuras que marcaron su camino, entre ellas Óscar Julián Ruiz, considerado en su momento el árbitro más destacado del FPC y un referente continental.

La conversación avanzaba con normalidad hasta que uno de los periodistas le preguntó si se creía mejor que Ruiz, un interrogante que suele generar incomodidad entre profesionales de un mismo gremio. Pero Roldán, fiel a su estilo directo, no dudó en responder con una frase que dejó sin palabras a la mesa de trabajo: “Yo no me siento, soy”. El comentario, dicho con un gesto serio y pausado, provocó un silencio inmediato en el estudio y desató una ola de reacciones entre oyentes y aficionados.

Una respuesta que encendió el debate en redes y en el entorno arbitral

La contundencia de Roldán generó interpretaciones diversas. Para algunos, se trató de una afirmación respaldada por su destacada trayectoria, pues el antioqueño lleva años siendo considerado el mejor árbitro colombiano, con presencias constantes en finales de liga, partidos de Copa Libertadores y compromisos de talla mundial. Otros, en cambio, vieron en la frase un acto de prepotencia, señalando que este tipo de declaraciones alimentan la percepción de que el árbitro suele mostrar una actitud altiva tanto dentro como fuera del campo.

La entrevista también revivió el debate sobre las diferencias entre generaciones arbitrales. Mientras Ruiz marcó una época a comienzos de los 2000, Roldán ha dominado la escena nacional e internacional en la última década, manteniendo cifras y designaciones que lo ubican como uno de los jueces más influyentes del continente.

Entre la admiración y la polémica: el sello de Wilmar Roldán

A pesar de las críticas recurrentes sobre su carácter, Roldán continúa siendo respetado por su preparación, autoridad y capacidad para dirigir partidos de alto riesgo. Su libro, que busca mostrar el lado humano detrás del silbato, también pretende explicar la presión y las decisiones complejas que asume un árbitro élite en el fútbol sudamericano.

Sin embargo, su frase sobre Óscar Julián Ruiz volvió a demostrar que Roldán no teme decir lo que piensa, aun cuando sus palabras generen polémica. Admirado por unos y cuestionado por otros, el antioqueño sigue siendo una figura que divide opiniones, pero cuya influencia en el arbitraje colombiano es indiscutible. En esta ocasión, una sola frase bastó para ponerlo nuevamente en el centro de la discusión deportiva nacional.