Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles

En un inicio lleno de intensidad, la Selección Colombia Sub-17 arrancó el Mundial en Catar con un empate 1-1 frente a Alemania.

Colombia vio cómo Alemania se adelantó de forma sorprendente apenas a los 15 segundos gracias a un tanto de Toni Langsteiner, momento que dejó helado al equipo cafetero.

Sin embargo, la reacción llegó. La generación del relevo nacional tomó las riendas y logró la igualdad al minuto 57 con un gol de Juan José Cataño, quien aprovechó una serie de rebotes y disparó de media distancia.

Una alerta temprana que despertó a los cafeteros

Ese gol alemán a los pocos segundos del partido no solo fue un mazazo psicológico, también un llamado de atención para Colombia.

Alemania, actual campeón de la categoría, aprovechó la sorpresa inicial para ponerse al frente. Pero ese despertar prematuro sirvió para que la Selección se reorganizara y mostrara dignidad en el segundo tiempo, que terminó dejando una sensación de que lo pudo haber ganado.

El empate que ilusiona y mantiene viva la esperanza

El tanto de Cataño al 57’ no solo equilibró el marcador, sino que ratificó que Colombia puede reaccionar ante adversidades. El encuentro permitió evidenciar carácter de la delegación nacional tras enfrentar al "más fuerte del grupo".

La próxima cita para Colombia será el 7 de noviembre a las 7:30 a.m. (hora de Colombia) y se podrá ver por el canal RCN. Ese partido será clave para definir el futuro en el torneo y la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda.

Con este arranque, la Selección demuestra que está lista para pelear cada balón, despertar desde los primeros instantes y luchar por hacer historia en Catar.