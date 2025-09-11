Yerry Mina desata la polémica en Italia: choque con Morata y molestia de Cesc Fàbregas

El defensor colombiano Yerry Minavolvió a ser protagonista en Italia, esta vez por un tenso cruce con Álvaro Morata y las posteriores declaraciones de Cesc Fàbregas, su entrenador en el Como, que avivaron la polémica en la Serie A.

El episodio ocurrió durante el empate 0-0 entre Cagliari y Como, por la jornada 11 del campeonato italiano, en un partido marcado por la intensidad y las fricciones.

Choque y reclamo en pleno partido

El enfrentamiento entre Mina y Morata venía creciendo desde el inicio del juego. En el minuto 61', ambos se trabaron en una jugada sin balón, el colombiano cayó al césped y el árbitro sancionó falta, mostrando tarjeta amarilla al delantero español.

Molesto por la decisión, Morata pidió de inmediato el cambio y fue reemplazado por Anastasios Douvikas.

El gesto del atacante y la reacción del colombiano desataron la discusión. Aunque hubo contacto, la prensa italiana calificó como “exagerada” la caída de Mina. Tras el partido, Fàbregas fue consultado por lo ocurrido y respondió con frialdad:

“En el fútbol se ve de todo. Prefiero no hablar de este tipo de jugadores; que lo haga el árbitro”, dijo el ahora DT español.

La respuesta desafiante de Yerry Mina

Por su parte, el defensor del Cagliari no se quedó callado. En diálogo con medios italianos, defendió su estilo y lanzó frases que encendieron las redes:

“Sabemos que Morata es un jugador fuerte, pero yo soy fuerte en cada balón”. Y añadió con contundencia: “Me da igual si mi madre, mi esposa o mi hija están ahí, siempre voy con todo”.

Así las cosas y luego de la polémica, el próximo partido de Yerry Mina con el Cagliari será el sábado 22 de noviembre ante Genoa, donde buscará consolidarse en la zaga defensiva.