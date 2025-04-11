Trámite obligatorio: así puede actualizar sus datos en el Sisbén y evitar perder los subsidios del Gobierno Nacional

El Sisbén es la herramienta con la que el Gobierno Nacional y las alcaldías determinan quiénes pueden acceder a beneficios como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA y subsidios de vivienda.

Más de 34 millones de personas hacen parte del sistema, pero el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha advertido que las fichas bloqueadas por más de tres meses serán eliminadas, lo que implicaría la pérdida de todos los subsidios asociados.

Importancia de mantener actualizada la información del Sisbén

Actualizar los datos en el Sisbén no solo evita sanciones o bloqueos: también garantiza que el hogar refleje su situación socioeconómica real.

Cuando existen inconsistencias o falta de actualización, el sistema bloquea temporalmente la ficha con una franja roja y el mensaje “Verificación – Calidad del Registro” en el portal oficial (www.sisben.gov.co).

El proceso de validación se desarrolla en tres etapas:

Verificación: el DNP identifica errores o inconsistencias.

Bloqueo: si no se corrigen los datos durante 12 meses.

Eliminación: si pasan tres meses más sin resolver el bloqueo.

Una vez eliminada la ficha, el hogar deberá iniciar el proceso desde cero, lo que puede tardar semanas y suspender temporalmente los subsidios.

Además, hay situaciones en las que la actualización es obligatoria, como:

Cumplimiento de 18 años o cambio de documento en menores.

Inicio de escolaridad o cumplimiento de 8 años (en el caso de niñas).

Cambios en el hogar o aparición de la franja roja de verificación.

Paso a paso para actualizar la ficha del Sisbén

El trámite es gratuito, personal y sin intermediarios, y debe hacerse en las oficinas municipales del Sisbén o mediante los canales oficiales.

Consulta tu estado: entra a www.sisben.gov.co con tu documento.

Revisa alertas: si ves la franja roja, acércate a la oficina del Sisbén.

Presenta documentos: lleva tu cédula o tarjeta de identidad y, si actualizas datos familiares, los documentos de todos los integrantes.

Solicita la actualización: el personal revisará si es necesario aplicar una nueva encuesta.

Espera validación o visita domiciliaria: en algunos casos se verifica directamente en el hogar.

Confirma el estado actualizado: revisa que la ficha aparezca activa y con la nueva clasificación.

El DNP recomienda verificar la información al menos una vez al año, especialmente si se recibe apoyo de algún programa social.