CANAL RCN
Economía

Más vuelos cancelados tras captura de Maduro: Aeronáutica Civil confirma cierre de estos destinos

Lista de destinos cancelados tras la captura de Nicolás Maduro: la Aeronáutica Civil se pronunció a los colombianos.

Aeronáutica Civil vuelos cancelados por captura Maduro cuáles destinos
Fotos: AFP

Noticias RCN

enero 03 de 2026
02:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la histórica captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero en un operativo de fuerzas especiales, el espacio aéreo venezolano fue clausurado bajo estrictas restricciones tras operación militar de Estados Unidos.

Esta medida no solo prohíbe vuelos directos, sino que inhabilita los sobrevuelos comerciales en gran parte de la zona norte de Sudamérica.

Primera foto oficial de Nicolás Maduro capturado: Donald Trump la hizo pública
RELACIONADO

Primera foto oficial de Nicolás Maduro capturado: Donald Trump la hizo pública

Como consecuencia inmediata, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tiene múltiples cancelaciones que afectan principalmente a quienes tenían previsto viajar hacia destinos del Caribe.

Aeronáutica Civil se pronunció tras captura de Maduro

Ante la creciente incertidumbre, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado oficial alertando a los viajeros sobre la complejidad de la operación aérea actual.

Debido a que las aeronaves no pueden cruzar el territorio venezolano, las rutas hacia Venezuela, Aruba, Curazao y Puerto Rico han sido las más perjudicadas.

Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"
RELACIONADO

Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"

La entidad confirmó que aerolíneas de gran envergadura como Avianca, Latam, Copa Airlines y Wingo, además de operadoras regionales como Laser y Avior, se han visto obligadas a reprogramar o suspender sus itinerarios de forma indefinida.

La autoridad aeronáutica fue enfática en su recomendación: "Se insta a los pasajeros a no desplazarse hacia los aeropuertos sin haber verificado previamente el estatus de su vuelo".

Esta medida busca evitar aglomeraciones innecesarias y facilitar la gestión de cambios a través de los canales digitales de cada compañía.

Cancelaciones de vuelos por tensión en Venezuela

El cierre preventivo responde directamente al operativo militar realizado en la madrugada, el cual ha generado un clima de inestabilidad táctica en la región.

Así quedaron las calles de Caracas tras operación militar de EE.UU. para capturar a Maduro: videos
RELACIONADO

Así quedaron las calles de Caracas tras operación militar de EE.UU. para capturar a Maduro: videos

Mientras la administración de Donald Trump mantiene el control del flujo aéreo para asegurar el perímetro tras la detención de Maduro, compañías como Latam ya han reportado ajustes temporales en sus frecuencias a las islas del Caribe, priorizando los protocolos de seguridad sobre la rentabilidad comercial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pasaporte

Sube el precio del pasaporte en Colombia por el impuesto de timbre: así quedó para 2026

Turismo

Cancelan vuelos a estos destinos por captura de Maduro: ¡Atención, viajeros colombianos!

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo

Otras Noticias

Fútbol

Reconocido futbolista quedó herido de gravedad tras incendio en Suiza que dejó varios muertos

El club del jugador informó sobre su estado de salud.

Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta en Venezuela, está dispuesta a cooperar con Estados Unidos: Trump

Marco Rubio, secretario de Estado, conversó con Rodríguez tras la captura de Maduro.

Bogotá

Cayó sujeto requerido por Brasil señalado de pertenecer a una organización dedicada al narcotráfico y lavado de activos

Año Nuevo

Año del caballo de fuego: este es el pronóstico según el horóscopo chino para 2026

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos