Más vuelos cancelados tras captura de Maduro: Aeronáutica Civil confirma cierre de estos destinos

Tras la histórica captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero en un operativo de fuerzas especiales, el espacio aéreo venezolano fue clausurado bajo estrictas restricciones tras operación militar de Estados Unidos.

Esta medida no solo prohíbe vuelos directos, sino que inhabilita los sobrevuelos comerciales en gran parte de la zona norte de Sudamérica.

Como consecuencia inmediata, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tiene múltiples cancelaciones que afectan principalmente a quienes tenían previsto viajar hacia destinos del Caribe.

Aeronáutica Civil se pronunció tras captura de Maduro

Ante la creciente incertidumbre, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado oficial alertando a los viajeros sobre la complejidad de la operación aérea actual.

Debido a que las aeronaves no pueden cruzar el territorio venezolano, las rutas hacia Venezuela, Aruba, Curazao y Puerto Rico han sido las más perjudicadas.

La entidad confirmó que aerolíneas de gran envergadura como Avianca, Latam, Copa Airlines y Wingo, además de operadoras regionales como Laser y Avior, se han visto obligadas a reprogramar o suspender sus itinerarios de forma indefinida.

La autoridad aeronáutica fue enfática en su recomendación: "Se insta a los pasajeros a no desplazarse hacia los aeropuertos sin haber verificado previamente el estatus de su vuelo".

Esta medida busca evitar aglomeraciones innecesarias y facilitar la gestión de cambios a través de los canales digitales de cada compañía.

Cancelaciones de vuelos por tensión en Venezuela

El cierre preventivo responde directamente al operativo militar realizado en la madrugada, el cual ha generado un clima de inestabilidad táctica en la región.

Mientras la administración de Donald Trump mantiene el control del flujo aéreo para asegurar el perímetro tras la detención de Maduro, compañías como Latam ya han reportado ajustes temporales en sus frecuencias a las islas del Caribe, priorizando los protocolos de seguridad sobre la rentabilidad comercial.