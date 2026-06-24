Así es el Primary Building, la apuesta por una nueva forma de enseñar en Bucaramanga

La forma en que se diseñan los colegios está cambiando. Más allá de construir salones para impartir clases, las instituciones educativas ahora buscan crear espacios que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes, entendiendo que el entorno físico también influye en la manera en que aprenden, interactúan y fortalecen sus habilidades.

Con esa visión fue construido el primer Primary Building de Bucaramanga, una infraestructura desarrollada por el New Cambridge School para ofrecer ambientes de aprendizaje orientados a estimular la concentración, la creatividad, la autonomía y el bienestar socioemocional de los niños desde las primeras etapas de su formación.

La iniciativa responde a una tendencia educativa que promueve escenarios abiertos, dinámicos y adaptados a las necesidades de los estudiantes.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, la arquitectura escolar moderna debe enfocarse en generar espacios que respondan al desarrollo emocional de los niños, acompañando su crecimiento mediante ambientes psicológicamente saludables que favorezcan el equilibrio entre el aprendizaje y el bienestar.

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¿Qué es el Primary Building de Bucaramanga?

El nuevo Primary Building cuenta con más de 4.400 metros cuadrados construidos y fue concebido para que los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso educativo.

El complejo dispone de 25 aulas de aprendizaje, áreas de lectura, cafetería, zonas de juego, una sala de sistemas y un Makerspace, un espacio especializado donde los niños pueden acercarse a la robótica, la programación y el desarrollo de proyectos tecnológicos desde edades tempranas.

La distribución del edificio busca romper con el esquema tradicional de enseñanza mediante espacios colaborativos que facilitan nuevas formas de construir conocimiento y permiten integrar herramientas tecnológicas con experiencias pedagógicas adaptadas a cada etapa del desarrollo infantil.

Carolina Charry, rectora del New Cambridge School Bucaramanga, explicó que el diseño facilita que los estudiantes fortalezcan habilidades como el pensamiento lógico y computacional a través de actividades prácticas donde la tecnología se convierte en una herramienta para investigar, descubrir y resolver problemas.

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Espacios que fortalecen el desarrollo integral

El concepto del Primary Building no se limita a incorporar tecnología. Su propósito también es impulsar competencias sociales, emocionales y cognitivas que hoy son consideradas fundamentales para el aprendizaje.

La infraestructura fue diseñada para implementar metodologías como el aprendizaje basado en la indagación y el aprendizaje experiencial, estrategias que invitan a los estudiantes a formular preguntas, investigar fenómenos, comunicar ideas y encontrar soluciones creativas a situaciones de su entorno.

Dentro de este modelo educativo, los niños desarrollan proyectos interdisciplinarios, construyen prototipos en el Makerspace y trabajan en equipo dentro de zonas colaborativas que fortalecen el liderazgo, la comunicación y la capacidad para resolver problemas de manera conjunta.

“La distribución del edificio permite que los niños se conviertan en los verdaderos protagonistas de su crecimiento académico y humano, pues los espacios abiertos y las áreas colaborativas facilitan que el conocimiento se construya de múltiples maneras, rompiendo las barreras del aula tradicional”, dijo Charry.

Estos escenarios buscan que el aprendizaje ocurra a través de la experiencia, permitiendo que los estudiantes exploren, experimenten y construyan conocimiento de forma activa.