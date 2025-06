¿En jaque la educación superior en Colombia? Estudiantes sin acceso a créditos del Icetex

La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) señaló que cerca de 560.000 bachilleres, al menos 300.000 pasan a hacer programas de formación posmedia y 200.000 estudios superiores; mientras que otros 120.000 buscan una universidad privada, pero si no tienen un crédito subsidiado o del Icetex no podrían seguir con su educación profesional.

Programas que en otros años fueron exitosos, como Generación E y Ser Pilo Paga, están tambaleando y las quejas contra el Icetex aumentan a diario.

Para el caso de Generación E y Ser Pilo Paga, son programas que permanecen vigentes y que sus beneficiarios recibirán el beneficio hasta culminar, pero no hay nuevos créditos.

¿Qué está pasando con los créditos del Icetex?

Óscar Domínguez, director de Ascun, explicó que “en este momento está en la renovación para el segundo semestre del 2025, pero lo que sí es cierto es que no ha habido proyecciones de hacer una ampliación de créditos para nuevos estudiantes”.

En el 2024, el Icetex otorgó más de 50.000 créditos para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.

Este año 2025 apenas se dieron 5.300 créditos, lo que pone en evidencia que hay una baja participación del Icetex en lo que ha sido históricamente en estos más de 75 años de historia.

El 70% de los estudiantes de universidades privadas estudian con crédito educativo y de ese grupo más del 30% depende exclusivamente del Icetex. El crédito a largo plazo es el que usualmente solicitan los estudiantes del estrato 1 y 2.

Así está el acceso a los créditos del Icetex

Juliet Rincón, una líder estudiantil explicó la grave situación de los bachilleres y estudiantes que no ven oportunidades para seguir estudiando.

Uno busca el Icetex para poder acceder a un crédito a largo plazo, pues porque los créditos corto plazo finalmente la banca termina supliéndolos de una u otra manera y hoy no hay posibilidad de acceder”, dijo Rincón.

“Para el 2025 ni primer semestre ni segundo semestre se ha podido acceder al crédito largo plazo, que es la razón por la que un joven promedio en el país, de región, en el territorio puede buscar al Icetex para acceder a educación superior.

Con las cifras que acaba de dar el doctor Oscar Domínguez, pues nos queda claro si son 560.000 jóvenes que salen de bachillerato, tengamos en cuenta que el gobierno este año solamente va a ofertar más o menos 10.500 créditos, entonces ¿cuántas personas quedan por fuera?

¿Los programas Generación E y Ser Pilo Paga se acabaron?

Se acabaron también. Hoy una persona no puede ingresar a educación superior por medio de estos programas. Generación E fue del gobierno del presidente Iván Duque y al llegar al cambio de gobierno ya no se volvieron a ofertar estas posibilidades para acceder a educación superior.

Los que quedan son los que se están graduando, pero ya no hay posibilidad de acceder a educación superior por medio de estos programas.

¿Qué alternativa le puede quedar a un joven para seguir en una carrera profesional?

Hoy no hay otra alternativa y yo quisiera hacer énfasis en algo y es una población a la que hoy no estamos mirando. Nosotros hoy tenemos una cifra para poder decir, salen 560.000 chicos de bachillerato, pero no estamos viendo los que ya venían en el sistema de educación superior y que quedaron allí.

No estamos hablando solo de los chicos que salieron de once, sino también de los que ya habían podido ingresar y no la logran, y hoy no hay otra alternativa.

Entonces, esa población es mucho más preocupante porque va a quedar en la mitad de la carrera o en la mitad del camino para poder seguir construyendo su proyecto de vida y su desarrollo profesional.

En este momento es muy difícil poder encontrar algo que te dé a largo plazo y que el crédito, por ejemplo, de una banca tradicional no te lleve por delante, porque esa era la diferencia con el Icetex.