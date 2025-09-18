Bogotá Despierta 2025 tiene fecha: la capital se prepara para una noche de compras

La Federación Nacional de Comerciantes de Bogotá (Fenalco) confirmó la fecha en que se llevará a cabo una de las jornadas más esperadas por el sector productivo: Bogotá Despierta 2025.

Esta iniciativa, que busca dinamizar la economía local, se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre, coincidiendo con la conmemoración del Día de Amor y Amistad.

Con una extensión significativa en los horarios comerciales, la capital se prepara para una noche de compras, planes y celebraciones que, según las proyecciones, superará las expectativas de ventas habituales.

Bogotá se prepara para recibir Bogotá Despierta 2025

Esta jornada nocturna representa una estrategia fundamental para impulsar el comercio.

La prolongación de los horarios de atención, que se extenderán más allá de las 9:00 p. m. e incluso hasta la medianoche, permitirá a los ciudadanos disfrutar de una experiencia de compra más relajada y concurrida.

Se espera que sectores como la gastronomía, las floristerías, los supermercados y las tiendas de accesorios vean un incremento sustancial en sus ingresos, aprovechando la alta demanda de regalos y experiencias para celebrar con seres queridos.

Impulso económico en Bogotá Despierta 2025

La relevancia de esta fecha es incuestionable. Fenalco destacó que el Día de Amor y Amistad se ha posicionado como la cuarta jornada comercial más importante del año, solo por detrás de celebraciones de gran envergadura como Navidad y los Días de la Madre y del Padre.

Este fenómeno económico se ve potenciado por el Bogotá Despierta 2025, que facilita a los bogotanos la posibilidad de adquirir productos y servicios en horarios que se ajustan a su estilo de vida.

Un reciente sondeo del gremio comercial reveló que más del 70% de la población tiene planes de celebrar la fecha con su pareja o amigos, lo que refuerza la proyección de un aumento de cerca del 30% en las ventas. El gasto promedio por persona se estima en más de 125.000 pesos, lo que demuestra el poder adquisitivo que se movilizará.

La combinación de esta festividad con la iniciativa comercial del Bogotá Despierta 2025 promete una inyección de vitalidad económica para la ciudad, ofreciendo a los ciudadanos una excelente oportunidad para disfrutar y apoyar al comercio local.