CANAL RCN
Economía

Colpensiones hace llamado de alerta a jubilados por peligrosa estafa con bonos

La entidad enfatizó y advirtió a sus afiliados de no caer en este fraudulento mensaje.

Foto: Colpensiones

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:53 p. m.
Una nueva y peligrosa modalidad de estafa se está propagando rápidamente por Colombia, poniendo en riesgo la seguridad financiera y los datos personales de miles de ciudadanos.

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido una enérgica advertencia ante la circulación masiva de un mensaje de texto fraudulento que promete la entrega de supuestos "bonos" por un valor de $2.000.000 (dos millones de pesos colombianos).

Colpensiones da aviso por traslado de miles de trabajadores que están en fondos privados
RELACIONADO

Colpensiones da aviso por traslado de miles de trabajadores que están en fondos privados

Esta táctica de ingeniería social, conocida como smishing (phishing a través de SMS), busca engañar a los colombianos, en especial a los afiliados al sistema pensional, para que entreguen su información confidencial. Colpensiones ha sido enfática al declarar que no está entregando bonos directos ni sumas de dinero por mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados.

Así opera la nueva estafa que hacen con bonos de 2.000.000 en Colpensiones

El mensaje que está llegando a miles de celulares en el país utiliza una narrativa persuasiva y alarmante para incitar a la acción inmediata. Aunque el texto exacto puede variar ligeramente, su contenido esencial se centra en notificar al receptor sobre un supuesto beneficio económico o bono aprobado por la entidad, con una cifra atractiva ($2.000.000).

El mensaje suele incluir un enlace (link) de apariencia sospechosa o acortado, con la instrucción de hacer clic en él de inmediato para "reclamar el bono", "actualizar datos" o "coordinar el desembolso". Al hacer clic en el enlace, el usuario es redirigido a una página web falsa que imita el diseño de los portales oficiales de Colpensiones u otras entidades gubernamentales.

En este sitio web fraudulento, los ciberdelincuentes solicitan al usuario ingresar información altamente sensible, incluyendo:

  • Datos personales completos (nombre, número de cédula, fecha de nacimiento).
  • Información de contacto (dirección, correo electrónico).
  • Datos financieros y bancarios (números de cuenta, claves, información de tarjetas de crédito).

Una vez que la víctima ingresa estos datos, los estafadores tienen vía libre para robar identidades, vaciar cuentas bancarias, realizar compras no autorizadas o perpetrar otros delitos cibernéticos. El objetivo final no es entregar un bono, sino robar la información personal y financiera de la persona.

Ante la magnitud del riesgo, Colpensiones ha intensificado sus llamados a la precaución a través de sus canales oficiales.

La entidad ha reiterado que todos los comunicados oficiales, especialmente aquellos relacionados con beneficios, programas o el estado de cotización, se realizan únicamente a través de sus canales de atención verificados o mediante comunicaciones formales que nunca solicitan información confidencial a través de enlaces sospechosos en mensajes de texto.

La entidad también hizo una aclaración importante sobre un programa real: el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que sí realiza sorteos legítimos de bonos. Sin embargo, los delincuentes están aprovechando la existencia de programas oficiales para dar credibilidad a sus mensajes fraudulentos.

En el caso del Sorteo BEPS, Colpensiones contacta a los ganadores de manera directa y oficial para coordinar la entrega, la cual se hace a través de supermercados aliados, nunca pidiendo claves o datos bancarios por SMS.

