¿Cuánto recibe la esposa de un pensionado fallecido en Colombia?

La legislación colombiana establece ciertos requisitos para que el cónyuge, compañero(a), hijos o padres del jubilado fallecido puedan acceder a los beneficios de la pensión.

Cuánto recibe la esposa de un pensionado que falleció
Foto Freepik

septiembre 29 de 2025
07:29 p. m.
La pérdida de un ser querido es una experiencia devastadora y, aunque el duelo suele ser un proceso complejo, la repartición de bienes y propiedades también puede generar conflictos y dificultades adicionales.

¿Cómo se maneja la pensión de un jubilado fallecido?

El trámite conocido como sucesión puede llevarse a cabo mediante un testamento o a través de la repartición entre los herederos. En el caso de una persona fallecida que era jubilada, la pensión también hace parte del proceso sucesorio.

Este derecho corresponde al núcleo familiar que compartió la vida con el pensionado, es decir, la cónyuge e hijos. En determinadas circunstancias, también pueden acceder los padres o hermanos, siempre que demuestren dependencia económica.

¿Cuánto recibe la esposa de un pensionado que falleció?

De acuerdo con la legislación colombiana, la esposa o cónyuge tiene derecho al 50% de la pensión del fallecido. Para acceder a este beneficio, es necesario acreditar al menos cinco años de convivencia.

Por ejemplo, si un jubilado recibía una pensión mensual de $3.000.000, su pareja tendría derecho a $1.500.000. El 50% restante se distribuirá entre los hijos del fallecido, en partes iguales.

Estos son los requisitos para pedir la pensión de un jubilado fallecido

La persona que necesite solicitar la pensión de un fallecido tiene que tener en cuenta la siguiente documentación.

Documentos del afiliado

  • Copia del documento de identidad
  • Registro civil de defunción
  • Historia laboral o certificado de pensión

Documentos del tercero que solicita la pensión

  • Copia del documento de identidad
  • Formulario de solicitud de pensión por sobrevivencia con todos los datos diligenciados.

Es fundamental revisar directamente con el fondo de pensiones correspondiente, ya que este puede solicitar documentos adicionales para el trámite. Asimismo, es importante verificar que toda la información y los requisitos estén completos, con el fin de evitar retrasos o inconvenientes en el proceso.

Finalmente, la entidad correspondiente emitirá la respuesta de verificación y dará a conocer el estado del trámite

