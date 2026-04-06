Casanare gana protagonismo en la economía de eventos: Yopal, el nuevo hub MICE de la Orinoquía

Lo que comenzó como una apuesta institucional audaz en la capital casanareña se ha convertido en uno de los casos más sólidos de dinamización económica a través del turismo de reuniones. El Centro de Convenciones y Negocios de la Cámara de Comercio de Casanare no solo transformó la infraestructura de Yopal: cambió la forma en que la ciudad se relaciona con el país.

En siete años de operación, el escenario ha sido sede de 5.854 eventos —128 de carácter nacional e internacional— y ha reunido a más de 312.000 asistentes, generando un impacto económico estimado en $149,8 mil millones.

Las cifras del informe institucional Yopal, ciudad de eventos y negocios revelan una asimetría que define la estrategia del centro: el segmento nacional e internacional representa apenas el 18% de los asistentes (56.870 personas), pero concentra el 95% del impacto económico total, equivalente a $142.175 millones.

La explicación es contundente: un visitante foráneo permanece en promedio 2,5 días en la ciudad y gasta cerca de un millón de pesos diarios, mientras que un asistente local registra un gasto de $30.000 en una jornada. Una diferencia de 33 veces.

El segmento local, por su parte, ha sido igualmente relevante para el tejido empresarial cotidiano: más de 255.000 participantes en 5.733 eventos han aportado cerca de $7.657 millones, dinamizando de manera permanente el comercio, los servicios y el consumo en la ciudad.

“Este centro de convenciones va más allá de sus muros físicos. Gracias a él, Yopal puede hoy medirse con las capitales más grandes del país a la hora de organizar eventos. Cada encuentro nacional o internacional que llega no pasa sin dejar marca: lo notan los hoteles, los restaurantes, el transporte y centenares de empresas de Casanare conectadas con este negocio, que ven reflejado el beneficio en sus ingresos”, afirma Carlos Rojas Arenas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare.

Una ciudad preparada para grandes eventos

Yopal no improvisa su rol como destino corporativo. Lo ha construido con inversión en infraestructura, conectividad y capacidad instalada:

Conectividad: Un aeropuerto internacional con terminal moderna y operación de cuatro aerolíneas —Latam, Avianca, Clic Air y Satena— que garantizan flujo constante de visitantes.

Capacidad instalada: 865 prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, incluyendo 5 hoteles de gran cadena, 7 centros comerciales, 7 grandes superficies, 21 bancos y 260 IPS.

Educación y talento: 4 universidades públicas y 18 privadas con 123 programas académicos, que proveen capital humano calificado al sector.

Sostenibilidad: Un crecimiento del 115% en el registro de vehículos híbridos, señal de una ciudad en transición hacia modelos más sostenibles.

Infraestructura de vanguardia en el corazón de los Llanos

El Centro de Convenciones ofrece más de 7.100 metros cuadrados de espacios multifuncionales con arquitectura bioclimática, acabados acústicos, mobiliario moderno e internet de alta velocidad. Su complejo incluye: El Salón Quiripa, con aforo para 700 asistentes, 10 salones adicionales, 5 salas de juntas y una terraza de 400 m², tres áreas de exposición y espacios culturales, parqueadero propio y seguridad privada las 24 horas.

Esta capacidad ha hecho posible eventos de la talla de la XVI Cumbre Nacional de Gobernadores, el ProColombia Nature Travel Mart, el Congreso Colombiano de Residentes de Neurología, el 3er Encuentro Nacional de Turismo Receptivo – Anato, Colombia 4.0 y el Foro de Biodiversidad y Carbono, entre otros encuentros que han puesto a Yopal en el radar nacional.

"Casanare tiene el potencial para ser referente nacional en turismo de negocios y estamos trabajando con determinación para consolidarlo. Seguimos gestionando proyectos e iniciativas que impacten positivamente el turismo MICE y a los empresarios de la región, porque este centro es una plataforma para seguir creciendo como ciudad", señala Wilmar Javier Londoño, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Casanare

A este impacto se suma un hito financiero: en abril de 2026, la Cámara de Comercio de Casanare canceló la totalidad del crédito de construcción del centro —$22.553 millones— con más de cuatro años de anticipación, logrando un ahorro de $4.419 millones en intereses, lo que fortalece la sostenibilidad patrimonial de la entidad y su capacidad de seguir impulsando programas para el desarrollo empresarial y social de Casanare.