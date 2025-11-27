DANE reporta productividad de 0,91% como insumo clave para negociación del salario mínimo

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó este jueves los resultados de la Productividad Total de los Factores (PTF), indicador técnico que servirá como insumo central en la mesa de concertación del salario mínimo que comenzará el próximo 1 de diciembre.

Según el reporte, en el tercer trimestre de 2025 preliminar, el valor agregado en volumen registró un crecimiento de 2,91%, con una contribución de 0,76% por servicios de capital y 1,23% por servicios laborales.

Expectativas empresariales

La contribución total de los factores fue de 1,99%, mientras que la PTF explicó 0,91% del crecimiento del valor agregado. Este dato se suma a la inflación anual, que actualmente se ubica en 5,5%, dos de las variables históricamente más relevantes en la definición del salario mínimo.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, señaló a Noticias RCN que la decisión debe ser responsable y equilibrada: "que tenga en cuenta, por supuesto, el poder adquisitivo de los trabajadores, que tenga en cuenta la capacidad que tenemos para poder ofrecerle a Colombia y a los colombianos mayores y mejores ingresos y que tenga en cuenta también las otras variables que eventualmente son las que de alguna forma definirán el beneficio general".