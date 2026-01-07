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Colombia, el único país hispanohablante con profesionales certificados CFP en planeación financiera

La Asociación Colombiana de Planeación Financiera impulsa la profesionalización del sector con 10 expertos certificados internacionalmente y metodologías centradas en el cliente.

Colombia, el único país hispanohablante con profesionales certificados CFP en planeación financiera
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
03:58 p. m.
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La planeación financiera profesional experimenta un crecimiento significativo en Colombia, posicionando al país como el único en el mundo hispanohablante con profesionales certificados bajo el estándar internacional CFP (Certified Financial Planner), otorgado por la Financial Planning Standards Board (FPSB).

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La Asociación Colombiana de Planeación Financiera (ACPF) lidera este proceso de profesionalización, con la misión de formar, conectar y representar a los especialistas del sector.

Actualmente, Colombia cuenta con 10 profesionales con certificación CFP, capacitados para asesorar en los seis pilares fundamentales de la disciplina: flujo de caja, administración de activos, jubilación, gestión de riesgos, planeación fiscal y protección patrimonial.

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¿Qué significa la certificación CFP en planeación financiera?

Johan Lozano, vicepresidente de la ACPF, destacó el alcance global de esta certificación:

Esta certificación está presente en más de 23 países y cuenta con más de 230.000 profesionales certificados en el mundo. Traer este estándar a Colombia y a Latinoamérica significa estar a la vanguardia de la asesoría financiera global y, lo más importante, responder a las necesidades que hoy están buscando los clientes.

El modelo promovido por la ACPF se diferencia por su enfoque centrado en el cliente, priorizando la comprensión de objetivos personales antes de recomendar productos financieros.

"Lo más importante cuando te certificas es que te centras en el cliente; las soluciones vienen después. Entender a la persona, ponerla en el centro de la estrategia y respetar sus intereses y motivaciones permite construir recomendaciones financieras verdaderamente alineadas con sus objetivos", explicó Lozano.

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Colombia lidera el área con 10 profesionales certificados

La llegada de esta certificación al mercado colombiano ha generado una creciente demanda por servicios de asesoría financiera especializada. En países como Estados Unidos, Japón, Brasil y China, donde existen decenas de miles de profesionales certificados, la cultura financiera ha alcanzado niveles de madurez que se reflejan en mayor estabilidad y bienestar económico.

Con solo diez profesionales certificados, Colombia inicia un camino prometedor hacia la transformación de la gestión financiera familiar y empresarial. La presencia de planeadores certificados bajo el estándar CFP no solo eleva la calidad de la asesoría, sino que también fortalece la confianza ciudadana en sus decisiones económicas.

Katherin Díaz, especialista en tributación corporativa, señaló el cambio de mentalidad entre los colombianos:

Durante el último año hemos visto indicadores que muestran un mayor interés de los colombianos por la educación y la planeación financiera. Esto se debe, en parte, al crecimiento de los creadores de contenido especializados en temas financieros, quienes han logrado explicar conceptos complejos de manera sencilla y accesible.

Este proceso de concientización ha permitido que más personas comprendan la importancia de contar con un plan financiero profesional, acercándose a planeadores certificados capaces de diseñar estrategias ajustadas a necesidades individuales.

Según los expertos, este cambio representa una oportunidad para fortalecer la cultura financiera en Colombia y fomentar decisiones más informadas que contribuyan al bienestar económico de personas, familias y empresas, consolidando al país como referente regional en planeación financiera profesional.

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