¿Cómo funcionanlos agentes IA para automatizar ventas, atención al cliente e inventarios en moda?

Las empresas colombianas están transformando sus operaciones comerciales mediante la implementación de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas autónomas, conectarse con múltiples plataformas y tomar decisiones bajo reglas predefinidas.

Según cifras de Salesforce, Colombia ha desarrollado más de 4.900 agentes de IA, reflejando un crecimiento acelerado en la adopción de tecnologías que van más allá de los chatbots tradicionales.

A diferencia de las herramientas convencionales de IA generativa, estos sistemas pueden comprender objetivos comerciales, consultar información en tiempo real, tomar decisiones bajo parámetros establecidos y ejecutar acciones conectándose directamente con plataformas empresariales como CRM, WhatsApp, correo electrónico, sistemas de inventario, comercio electrónico o ERP.

El uso de la IA para potenciar el sector de la moda

El sector moda, que agrupa más de 12.000 compañías en Colombia, se encuentra entre los principales beneficiarios de esta tecnología. Los agentes de IA están siendo utilizados para calificar oportunidades comerciales, responder consultas sobre tallas, envíos y garantías, recuperar carritos abandonados, organizar campañas de mercadeo, monitorear inventarios y analizar patrones de comportamiento de los consumidores.

David Rojas, fundador de Fashion Ecommerce, destaca el impacto en la operación comercial:

En empresas que comercializan sus productos por canales digitales, muchas ventas no se pierden por falta de interés de los consumidores, sino por demoras en la respuesta, seguimientos incompletos o procesos manuales que dificultan la atención.

Según el especialista, los agentes de inteligencia artificial permiten organizar la operación, transformar datos en acciones concretas y liberar al talento humano para actividades donde el criterio, la creatividad, la negociación y el conocimiento del cliente son irremplazables.

Al automatizar estas actividades, los agentes ayudan a mejorar los tiempos de respuesta, incrementar la conversión de clientes potenciales y mantener un seguimiento constante durante todo el proceso de compra.

¿Cómo se implementa la IA en el sector de la moda?

Las empresas deben comenzar definiendo el rol específico del agente, ya sea en ventas, atención al cliente, soporte interno, análisis comercial o administración de inventarios.

Posteriormente documentan las reglas del negocio, las fuentes de información, los protocolos de atención y las rutas de escalamiento antes de integrarlo con herramientas como WhatsApp, CRM, Shopify, ERP, hojas de cálculo o plataformas de comercio electrónico.

Las capacidades de estos sistemas se extienden a la gestión logística y administrativa. Pueden alertar sobre productos agotados, identificar referencias de baja rotación, detectar inconsistencias entre el inventario disponible y las campañas de comunicación, informar el estado de los despachos o registrar incidencias durante las entregas.

"Actualmente es posible comenzar con casos de uso específicos, como la atención por WhatsApp, la captura de clientes potenciales o el soporte interno, sin necesidad de automatizar toda la organización desde el inicio.

Esta implementación gradual facilita que las compañías incorporen inteligencia artificial de acuerdo con sus necesidades y capacidad operativa, permitiendo una transformación digital escalable y sostenible.