Colombiana impulsa el crecimiento de una multinacional en el mercado de EE. UU. con talento local

El crecimiento internacional de Contract Workplaces tendrá un componente colombiano en una de sus apuestas más importantes para 2026.

La compañía, especializada en consultoría, diseño, construcción y tecnología para espacios de trabajo, proyecta superar los US$100 millones en facturación global mientras fortalece su presencia en Estados Unidos bajo el liderazgo de la arquitecta colombiana Juliana Fernández.

La empresa, con operaciones en Colombia, México, Panamá, Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay, busca consolidar un modelo capaz de ofrecer soluciones homogéneas para organizaciones multinacionales que requieren mantener estándares de diseño, ejecución y experiencia de marca en distintos países.

Gran parte de ese crecimiento provendrá del mercado estadounidense, donde la organización opera mediante AI Spaces, plataforma que durante el último año superó los US$5 millones en ingresos y ha desarrollado proyectos para compañías como Microsoft, Blockchain, Bradesco, Blackstone, Jazwares y Starwood.

El talento colombiano impulsa la estrategia internacional

La expansión en Estados Unidos estará encabezada por Juliana Fernández, arquitecta colombiana que ahora asume el rol de Partner de Contract Workplaces. Su misión será consolidar una propuesta que combine diseño estratégico, visión empresarial y capacidad de ejecución para clientes internacionales.

Fernández aporta más de tres décadas de experiencia en arquitectura corporativa y emprendimiento. Durante su trayectoria fundó AEI (Arquitectura e Interiores), considerada una de las firmas pioneras del sector en Colombia, y posteriormente creó Ezpot.com.

Su incorporación fortalece tanto la estrategia internacional de Contract Workplaces como el desarrollo de AI Spaces en el mercado estadounidense.

La directiva considera que las oficinas han dejado de ser únicamente espacios físicos para convertirse en herramientas que fortalecen la productividad, la cultura organizacional y la innovación.

Desde esa perspectiva, el diseño de los lugares de trabajo debe responder a la forma en que las personas colaboran, toman decisiones y desarrollan sus actividades dentro de las organizaciones.

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Las oficinas se convierten en una inversión estratégica

La apuesta de la multinacional responde a una tendencia que gana fuerza entre las grandes empresas. De acuerdo con información citada del Design Council, adaptar los espacios de trabajo a las necesidades de los colaboradores puede incrementar la productividad hasta en un 20%.

Según Fernández, un diseño adecuado fortalece la cultura empresarial, mejora la experiencia de los colaboradores, facilita el trabajo colaborativo y contribuye directamente a los resultados del negocio.

Uno de los elementos diferenciadores del modelo implementado por Contract Workplaces es la integración del talento colombiano dentro de proyectos internacionales.

La operación en Estados Unidos combina una estructura local con el respaldo de arquitectos, diseñadores, especialistas técnicos y equipos de soporte ubicados en Colombia, quienes participan en el desarrollo de soluciones para clientes internacionales.