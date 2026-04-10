¿Cómo se puede ir a México al primer partido de Colombia en el Mundial sin pagar nada?

El entusiasmo de los aficionados colombianos por el fútbol se refleja con fuerza en la antesala del próximo Mundial. De acuerdo con reportes recientes de la FIFA, Colombia se ubica entre los diez países con mayor número de solicitudes de entradas para el Copa Mundial de la FIFA 2026.

El interés por el torneo ha sido tal que conseguir entradas para los partidos de la Selección Colombia se ha convertido en una tarea difícil para muchos seguidores.

Además de la alta demanda, el precio de las boletas representa un reto adicional. Solo para el partido de debut frente a Selección de Uzbekistán, programado en Ciudad de México, los valores oficiales oscilan entre 602 y 1.014 dólares.

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Iniciativa lleva a hinchas a ver el debut de Colombia en el Mundial 2026

En las últimas horas, la marca colombiana de moda masculina QUEST anunció una iniciativa dirigida a los aficionados que sueñan con vivir el Mundial en vivo.

La compañía lanzó una campaña que permitirá a algunos seguidores viajar a México para presenciar el debut de Colombia en el torneo, con todos los gastos cubiertos.

La propuesta, denominada ‘El Mundial empieza aquí, vívelo con QUEST’, busca conectar el entusiasmo por el fútbol con la comunidad de clientes de la marca; así lo explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía:

“Para nosotros, este Mundial es un gran momento para conectar el camino que hemos recorrido con nuestros embajadores y nuestra comunidad alrededor del fútbol”.

El propósito de la campaña es que los colombianos vivan este deporte con actitud y estilo, y qué mejor manera de hacerlo que dándoles la posibilidad de estar en el debut de la Selección.

¿Cómo participar para ir al primer partido de Colombia en el Mundial 2026?

El premio principal de la campaña consiste en un viaje para dos personas a México para asistir al partido que se disputará el 17 de junio de 2026. El ganador podrá viajar con un acompañante y presenciar el encuentro entre Colombia y Uzbekistán con todos los gastos pagos.

Para participar en la dinámica, los interesados deben realizar compras iguales o superiores a 200.000 pesos colombianos en los puntos físicos de la marca. Por cada compra, los clientes recibirán una tirilla de participación que les permitirá entrar en el sorteo.

La campaña estará vigente hasta el 18 de mayo de 2026, fecha límite para acumular participaciones.

Posteriormente, el 21 de mayo a las 3:00 p. m., se realizará la selección del ganador en Cali mediante una plataforma digital diseñada para garantizar la transparencia del proceso.

Los resultados serán anunciados a través de la cuenta oficial de la marca en Instagram.

La iniciativa no se limita al viaje mundialista. Con el propósito de ampliar las oportunidades de ganar, la empresa también incluyó premios adicionales para los siguientes tres puestos del sorteo.

Uno de los más llamativos es una “sala mundialista” equipada con tecnología para disfrutar los partidos desde casa. El paquete incluye un televisor de 70 pulgadas, sistemas de sonido y una nevera minibar, elementos diseñados para recrear la experiencia del torneo en los hogares de los aficionados.

Como complemento a la campaña, la marca presentó una colección especial de camisetas inspiradas en el campeonato mundial. Las prendas incluyen ilustraciones de algunos de sus embajadores vinculados al fútbol colombiano, entre ellos Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina.