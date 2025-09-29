CANAL RCN
Economía

Nequi regala hasta $25 millones a sus usuarios: requisitos y quiénes pueden participar

Nequi lanzó su sorteo “Paga y Gana” con premios desde $20.000 hasta $25 millones y un gran premio de $100 millones. Conoce cómo participar y la fecha límite para inscribirte.

Foto: Nequi y edición

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
05:03 p. m.
Nequi sorprendió a sus usuarios con una campaña que busca premiar la fidelidad de quienes usan la app en su día a día.

Con el nombre “Paga y Gana”, la plataforma financiera anunció sorteos semanales con premios que van desde $20.000 hasta $25 millones, además de un gran premio de $100 millones para quienes usen la Tarjeta Débito Nequi Visa.

La promoción está vigente entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2025, un periodo clave para quienes quieran aprovechar y participar con solo realizar pagos desde la aplicación.

¿Cómo participar en los sorteos de Nequi?

Solo necesitas ser mayor de 18 años, tener tu cuenta Nequi activa y no estar en mora con créditos de la plataforma. Luego, debes registrarte en la notificación que aparece en la app o en la sección Sugeridos Nequi.

Cada pago que realices con Nequi durante las fechas de la campaña se convertirá en una oportunidad para ganar.

Si utilizas por primera vez en el año un producto o servicio, esa oportunidad se duplica. Entre las transacciones que aplican están:

  • Pagos con la Tarjeta Débito Nequi Visa (física o digital).
  • Pagos de servicios públicos, internet, telefonía y TV.
  • Recargas de transporte masivo, juegos o plataformas digitales.
  • Compras con Botón Nequi en comercios electrónicos.
  • Pagos o transferencias con el QR Nequi o QR Interoperable.
  • Recibir remesas del exterior, traer plata de PayPal o Payoneer, entre otros.
  • Premios de hasta $25 millones y un abono especial de $100 millones.

Los abonos ganados aparecerán directamente en la cuenta con el concepto “¡Tu premio Paga y Gana!”. En el caso del premio mayor de $100 millones, Nequi y Bancolombia se pondrán en contacto con el ganador para coordinar la entrega, que podrá redimirse en la plataforma Tu360 Compras en la sección de movilidad.

Con esta campaña, Nequi no solo incentiva el uso de su app, sino que también reafirma su compromiso de generar experiencias digitales que premian la constancia y la confianza de sus usuarios.

